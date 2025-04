Alerta de especialista sobre reganho de peso de André Marques: 'O risco é alto'

Psicanalista Bruna Abrão, especialista em neuroemagrecimento, explica situação de André Marques com a balança

O apresentador André Marques (45) voltou a falar abertamente sobre os desafios que enfrenta com o peso mais de uma década após sua cirurgia bariátrica. Em uma interação recente com seguidores nas redes sociais, ele revelou que, mesmo após perder cerca de 70 kg com o procedimento, ainda lida com oscilações na balança.

“Me sinto um obeso em tratamento. A luta é diária, não é cura. A gente não pode romantizar”, declarou André, destacando que a cirurgia foi um passo importante, mas não uma solução definitiva para a obesidade.

Para compreender melhor os aspectos emocionais e mentais envolvidos nesse processo, a CARAS Brasil conversou com a psicanalista Bruna Abrão, especialista em neuroemagrecimento. Segundo ela, o reganho de peso após a bariátrica é mais comum do que se imagina e está frequentemente ligado a questões emocionais não resolvidas.

“A cirurgia atua no estômago, mas não na mente. Se a pessoa não ressignificar sua relação com a comida, os antigos padrões comportamentais tendem a retornar”, explica Bruna.

Ela destaca que muitos pacientes utilizam a comida como válvula de escape para lidar com emoções como ansiedade, estresse e tristeza. “É o que chamamos de fome emocional, quando se come para preencher um vazio que não é físico, mas emocional”, afirma.

Bruna ressalta a importância de um acompanhamento psicológico ou terapêutico após a cirurgia. “Sem um trabalho de autoconhecimento e reeducação emocional, o risco de voltar a engordar é alto. É fundamental entender os gatilhos que levam ao comportamento compulsivo”, alerta.

André Marques, que já declarou não fazer apologia à cirurgia bariátrica, reforça a necessidade de disciplina e acompanhamento contínuo. “É uma luta diária. A cirurgia ajuda, mas o trabalho é constante”, disse o apresentador.

A especialista conclui: “O emagrecimento sustentável vai além da balança. É uma transformação que começa na mente e reflete no corpo. Sem essa mudança interna, os resultados tendem a ser temporários”.