Igor Rickli encanta ao mostrar dia de praia na Bahia ao lado dos três filhos

Viagem em família! Na Bahia, o ator Igor Rickli dividiu momentos de diversão na praia ao lado de seus três filhos com Aline Wirley

Igor Rickli está aproveitando alguns dias de descanso na Bahia em ótimas companhias! Nos últimos dias, o ator desembarcou no local paradisíaco ao lado da esposa, a cantora Aline Wirley, e dos três filhos do casal, Antônio, de 10 anos, Fátima, de 10 e Will, de 7.

Nesta quarta-feira, Igor Rickli usou as redes sociais para compartilhar com os seguidores novos registros especiais da família durante a viagem. Em seu perfil oficial no Instagram, o artista publicou um vídeo mostrando momentos de diversão com os herdeiros na praia.

Nas imagens, o ator aparece brincando no mar com os filhos, que também surgem acompanhados de outras crianças. Em determinado trecho do registro, ele surge auxiliando o primogênito em uma prancha de surfe.

"Quero levar eles pra ver o mundo", escreveu Igor Rickli na legenda da publicação, que rapidamente ganhou diversas curtidas e comentários carinhosos dos internautas. "Quanto amor... família linda e abençoada", declarou uma internauta. "Que família linda, aproveitem", disse outra. "Vocês são maravilhosos", falou uma terceira.

Aline Wirley e Igor Rickli celebram 1 ano da adoção dos filhos

Em dezembro do ano passado, a cantora Aline Wirley e o marido, o ator Igor Rickli, usaram as redes sociais para celebrar uma data bastante especial para a família: o primeiro ano da adoção dos filhos Will, de 7 anos, e Fátima, de 10. O casal, que já tinha o pequeno Antônio, de 10, conheceu os outros dois herdeiros durante viagem para Manaus.

Em seu Instagram oficial, Aline e Igor realizaram uma publicação em conjunto falando sobre o tempo em que os 5 são oficialmente uma família. Apesar de já estarem com o casal há algum tempo, as crianças foram apresentadas publicamente somente em julho de 2024; confira detalhes!

