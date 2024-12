Aline Wirley e Igor Rickli celebram 1 ano da adoção dos filhos: 'História linda'

Pais de três, Aline Wirley e Igor Rickli comemoraram 1 ano da adoção de Will e Fátima e vibraram com o tempo em que são uma família

A cantora Aline Wirley e o marido, o ator Igor Rickli, usaram as redes sociais nesta quinta-feira, 12, para celebrar uma data bastante especial para a família: o primeiro ano da adoção dos filhos Will, de 7 anos, e Fátima, de 10. O casal, que já tinha o pequeno Antônio, de 10, conheceu os outros dois herdeiros durante viagem para Manaus.

Em seu Instagram oficial, Aline e Igor realizaram uma publicação em conjunto falando sobre o tempo em que os 5 são oficialmente uma família. Apesar de já estarem com o casal há algum tempo, as crianças foram apresentadas publicamente somente em julho deste ano.

"Amazonas, 2023. Parece que foi ontem, mas já faz um ano. No dia 11 de novembro do ano passado, oficialmente recebemos a guarda dos nossos filhos, depois de uma profunda e necessária fase de adaptação. Há um ano, a gente é oficialmente uma família. Há um ano, fomos TRÊS fazer uma imersão em Manaus e voltamos CINCO para o Rio de Janeiro. Há um ano, somos nós: Will, Fátima, Antônio, Aline e Igor", escreveu a cantora na legenda.

Em seguida, Aline Wirley prometeu aos seguidores que, em breve, contará mais detalhes sobre o processo de adoção. "Tem sido uma história linda e cheia de desafios; a mais romântica e a que menos se pode romantizar. A história de como a gente se encontrou e pegou nas mãos uns dos outros para nunca mais soltar. Temos muito pra contar da adoção até agora, e vamos fazer isso nos próximos dias. Vem com a gente?", finalizou ela.

Nos comentários, diversos amigos e admiradores deixaram mensagens carinhosas à família dos famosos. "Um encontro gigante de corações gigantes", declarou a atriz Daniele Suzuki. "A gente se emociona só em ver a foto. Vocês juntos são lindos demais, e que conexão", disse uma seguidora.

