Aline Wirley faz relato emocionante sobre difícil relação com o cabelo crespo

Em vídeo postado nas redes sociais, a ex-BBB Aline Wirley emocionou a web com depoimento sincero sobre sua autoimagem em relação ao black power

Nesta quarta-feira, 20, Dia da Consciência Negra, a Aline Wirley apareceu, em vídeo, sem tranças ou laces e com black power, para dar um depoimento muito importante e sincero sobre a difícil relação que tem com o cabelo crespo ao longo da vida. Aline tem os fios do tipo 4C, que tende a ser mais poroso, sem definição e mais opaco, segundo a ex-rouge.

De acordo a cantora, essa é sua terceira tentativa de usar o cabelo natural e tem um valor de autoconhecimento: "Estou disposta a encarar o cabelo que eu aprendi a vida toda a odiar. Podia dar toda desculpa do mundo, mas senti que para o meu crescimento precisava ao menos dizer a verdade para mim e trazer para a consciência uma verdade que me doi, e que diz sobre eu não querer tirar as tranças, porque me acho feia sem elas… Eu não gosto ainda do meu cabelo natural, é o cabelo que me sinto menos bonita, e essa é a grande virada. Seja bem-vindo, meu cabelo 4C".

A atriz compartilha a dor de não ter um cabelo considerado bonito por anos: "É um cabelo que está na outra ponta do que a gente entende que é mais belo e sexy no mundo inteiro. O meu é um cabelo poroso, não reflete brilho, não cresce facilmente… E o mais difícil disso tudo é como eu me olho e me sinto bonita e sexy? Esse é o desafio que me propus e não é um desafio só meu, eu sinto. É um desafio coletivo, ancestral, porque o tamanho da minha dor é proporcional ao valor que o cabelo tem para o senso comum”, diz.

Nos comentários do post a estrela recebeu uma chuva de elogios e apoio de suas seguidoras: “Aline!!!! Que forte!!!! Só crespas sabem e entendem o sentimento desse vídeo!!!! Obrigada!!”, escreveu uma, “Obrigado por sempre ser tão honesta com todos, mesmo em assuntos tão delicados. Você é um ser de luz”, comentou outra, “A tua beleza transcende qualquer cabelo. Te amo de todos os jeitos. Com você pra sempre!”, escreveu o marido da cantora, o ator Igor Rickli.

Veja vídeo completo:

