Após curtir dias relaxantes em Salvador, na Bahia, a apresentadora Giovanna Ewbank usou as redes sociais para ressaltar seu carinho pela cidade

Nesta terça-feira, 19, Giovanna Ewbank usou as redes sociais para abrir um álbum de fotos de sua viagem à Bahia com a família. Além da companhia de amigos, a apresentadora está em Salvador com o marido, Bruno Gagliasso, e os filhos, Titi, de 11 anos, Bless, de 9, e Zyan, de 4 anos de idade.

Nas imagens postadas no perfil oficial do Instagram de Gioh, o grupo posou em passeios de barco e pontos turísticos, além de aproveitar diversos momentos de descanso e descontração.

"Salvador, mais uma vez você nos recebeu de braços abertos, como sempre faz. Cada esquina dessa cidade carrega um pedaço da nossa história, um lugar onde meus filhos se sentem tão à vontade, tão em casa, que é impossível não me emocionar. Ver os olhinhos deles brilharem a cada mergulho no mar, a cada dança improvisada, a cada abraço caloroso que recebem… é um presente que só essa terra tão generosa pode nos dar", iniciou Giovanna na legenda da publicação.

"Aqui, eles se reconhecem, se conectam com algo maior. É como se Salvador falasse direto ao coração deles, nos lembrando de onde viemos e para onde sempre podemos voltar. Obrigada ao meu compadre @pedrotourinho por mais uma viagem inesquecível, acolhedora e cheia de sabedoria e amor! Muito obrigada Salvador, por ser sempre esse lar acolhedor, cheio de amor e de vida. Nós te amamos e já estamos com saudades! Até breve", finalizou.

Nos comentários, não faltaram elogios à família. "Muito Axé pra essa família", desejou uma seguidora. "Lindos", ressaltou outra. "Salvador ama vocês", declarou mais uma.

