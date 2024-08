Galvão Bueno curte praia na França ao lado da esposa

Para celebrar o aniversário da esposa Desirée Soares, Galvão Bueno curtiu uma praia na França ao lado a amada e mostrou o momento nas redes sociais

Após os Jogos Olímpicos de Paris, Galvão Bueno segue na França ao lado da esposa Desirée Soares. Nesta quarta-feira, 21, o casal visitou uma praia em Saint-Tropez para celebrar o aniversário da moça, que completa 55 anos na próxima quinta-feira, 22.

Em sua conta no Instagram, o narrador esportivo compartilhou diversas fotos do momento. Em uma das imagens, ele surgiu usando apenas um shorts azul e branco enquanto segurava uma taça de bebida. Já Desirée apostou em um biquíni em tons de marrom. Ambos também usaram chapéu e óculos escuros para se proteger do sol.

"Bonjour, Brésil", escreveu ele, que significa "Bom dia, Brasil", em francês. "Pré aniversário de Desirée", completou Galvão, com um emoji de coração.

Tradição romântica

Galvão Bueno esteve em Paris, na França, para trabalhar na cobertura dos Jogos Olímpicos. O narrador esportivo aproveitou para visitar os pontos turísticos ao lado da esposa Desirée Soares, que compartilhou em sua conta no Instagram uma série de fotos e vídeos dos passeios realizados por eles.

Um dos vídeos mostra o casal seguindo uma tradição romântica bastante comum em Paris. O casal visitou a Igreja de Montmarte, onde ela escreveu as iniciais dos nomes deles em um cadeado que foi preso a uma grade, o que garante um destino feliz. Anteriormente, a tradição era feita nas pontes da cidade, mas o governo decidiu tirar os cadeados.

"Uma tarde em Montmartre, um bairro boêmio da cidade de Paris. Hoje, as ruas de Montmartre ainda se animam com artistas que dominam a praça. Os mais românticos, tipo eu, também fazem a festa colocando os cadeados nas grades para selar o amor e a fidelidade. No ponto mais alto da colina, situa-se a famosa Basílica do Sagrado Coração. Imperdível, o restaurantes La Mère Catherine com deliciosos frutos do mar, no inverno a sopa de cebola é a melhor opção, e a sorveteria libanesa Bachir com sua famosa cobertura de pistache e chantilly", escreveu Desirée na legenda.