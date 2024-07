Esposa de Galvão Bueno segue tradição romântica em Paris

Galvão Bueno e Desirée Soares estão curtindo as belezas de Paris, na França, e aproveitaram para seguir uma tradição bastante romântica

Galvão Bueno está em Paris, na França, para trabalhar na cobertura dos Jogos Olímpicos, que começam oficialmente na próxima sexta-feira, 26. Enquanto isso, o narrador esportivo está aproveitando para visitar os pontos turísticos ao lado da esposa Desirée Soares.

Nesta terça-feira, 23, Desirée compartilhou em sua conta no Instagram uma série de fotos e vídeos dos passeios realizados por eles. Um dos vídeos mostra o casal seguindo uma tradição romântica bastante comum em Paris.

O casal visitou a Igreja de Montmarte, onde ela escreveu as iniciais dos nomes deles em um cadeado que foi preso a uma grade, o que garante um destino feliz. Anteriormente, a tradição era feita nas pontes da cidade, mas o governo decidiu tirar os cadeados.

"Uma tarde em Montmartre, um bairro boêmio da cidade de Paris. Hoje, as ruas de Montmartre ainda se animam com artistas que dominam a praça. Os mais românticos, tipo eu, também fazem a festa colocando os cadeados nas grades para selar o amor e a fidelidade. No ponto mais alto da colina, situa-se a famosa Basílica do Sagrado Coração. Imperdível, o restaurantes La Mère Catherine com deliciosos frutos do mar, no inverno a sopa de cebola é a melhor opção, e a sorveteria libanesa Bachir com sua famosa cobertura de pistache e chantilly", escreveu Desirée na legenda.

Desirée Soares encantou os seguidores das redes sociais ao surgir em um clique inédito com o marido, Galvão Bueno. A empresária e o narrador esportivo estão em Paris, na França, para os Jogos Olímpicos.

Na foto publicada no feed do Instagram, Galvão e Desirée aparecem em clima de romance durante um passeio pela cidade. "Ah Paris!", escreveu a empresária legenda da publicação, acrescentando dois emojis de coração.

Mesmo após ter encerrado seu ciclo como narrador esportivo da Globo, Galvão estará de volta a uma cobertura olímpica da emissora em um projeto idealizado junto ao Comitê Olímpico Brasileiro (COB). Ele será o embaixador da Casa Paris Brasil e terá a missão de produzir conteúdos e comandar alguns programas específicos a respeito dos Jogos Olímpicos.