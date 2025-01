Fora do BBB 25, Boninho curte temporada de férias em família: 'Primeira vez'

Descanso! Ex-diretor do BBB, Boninho conseguiu tirar férias com a família no mês de janeiro pela primeira vez em 17 anos

O diretor de TV Boninho está de férias! Ele, que encerrou seu contrato com a Globo em setembro de 2024 após 40 anos de trabalho, poderá finalmente curtir uma temporada de descanso ao lado da família fora do país pelos próximos dias.

Na noite de segunda-feira, 13, a atriz e apresentadora Ana Furtado, esposa de Boninho, usou as redes sociais para revelar que o casal e a filha, Isabella, estavam embarcando em uma viagem bastante especial, sendo a primeira do diretor no mês de janeiro em 17 anos.

Em seu Instagram, a famosa publicou uma foto com os passaportes da família e celebrou o início do descanso: "Partiu férias! Primeira vez que Boninho vai com a gente em janeiro, desde que a Isabella nasceu. Já está sendo lindo", escreveu Ana na legenda.

Vale lembrar que Boninho só conseguia tirar férias anualmente em meados de abril, mês em que as edições do reality show da Globo chegam ao fim. O comunicador esteve à frente do BBB por 24 temporadas, sendo a de 2024 sua despedida.

Além da competição, o diretor Boninho também comandava outros programas da emissora como 'No Limite', 'The Voice Brasil', 'Estrelas da Casa' e 'Caldeirão com Mion'.

