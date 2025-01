Casados há 24 anos, a jornalista e apresentadora Ana Furtado e o diretor de TV, Boninho, trocam chamegos em restaurante nesta terça-feira, 7

A apresentadora e jornalista Ana Furtado, de 51 anos, e o marido, o diretor de TV Boninho, de 63, estão curtindo as férias juntos e compartilharam um pouco da intimidade do casal nesta terça-feira, 7. Isso porque a artista publicou uma série de registros, por meio de seu perfil no Instagram, do almoço ao lado do esposo, com quem está casada há 24 anos.

Estre as fotos compartilhadas com seus mais de 12 milhões de seguidores, o casal compartilha imagens dos alimentos que comeram e momentos de chamego, com direito a Boninho dando um beijo na mão de sua amada.

"Nem só de grandes eventos vive uma rede social. Um almoço de férias, numa tarde de terça com muito amor, tem seu espaço", escreveu Ana na legenda na publicação

Na seção de comentários, Boninho fez mistério sobre seus próximos projetos após sair da TV Globo e deixar a direçãodo reality show Big Brother Brasil: "Férias mas trabalhando para entregar tudo! Algum palpite??? Kkkk mais uma dica", escreveu.

Confira, abaixo, os registros publciado no perfil de Ana Furtado no Instagram:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Furtado (@aanafurtado)

De mudança: Ana Furtado e Boninho mostram obra do novo apartamento

No final de dezembro, Ana Furtado e Boninho compartilharam imagens das obras do novo apartamento do casal em São Paulo. Na ocasião o casal exibiu um 'spoiler' do novo lar por meio de um vídeo publicado no perfil do Instagram de ambos.

No registro, os dois aparecem em meio à construção do apartamento. Em um momento, Boninho aponta para um cômodo. Confira detalhes da obra!

Leia também: Boninho e Ana Furtado trocam carinhos e esbanjam simpatia durante passeio