Ana Furtado e Boninho mostram detalhes da obra do novo apartamento em SP

A apresentadora Ana Furtado, de 51 anos, e o esposo, o diretor Boninho, de 63, exibem novo apartamento na capital paulista nesta segunda-feira, 30

Nesta segunda-feira, 30, a apresentadora Ana Furtado, de 51 anos, e o marido, o diretor Boninho, de 63, compartilharam imagens das obras do novo apartamento em São Paulo. O casal exibiu um 'spoiler' do novo lar por meio de um vídeo publicado no perfil do Instagram de ambos. No registro, os dois aparecem em meio à construção do apartamento. Em um momento, Boninho aponta para um cômodo.

"Uma pausa no descanso pra muito trabalho... Tem coisa melhor que começar o ano com uma novidade dessas? 2025 vem aí com vida nova e casa nova! Boninho e eu estamos muito animados pra compartilhar o passo a passo dessa nova aventura com vocês!", escreveu Ana na publicação, que fez em colaboração com Boninho.

Nas imagens, o casal detalha sobre a obra e trocam carinhos e beijos para seus seguidores.

"2025: vida nova e casa nova em São Paulo, a gente não tinha. Vai ser nossa primeira casa. Vamos mostrar pra vocês como vai ficar o passo a passo, o dia a dia da obra. Aqui era a cozinha e vamos abrir para a sala. Vai ficar bonito, hein, Boninho?! Vamos reformar esse apartamento inteiro", contou Ana no vídeo.

"Olha a casa! Espero que a gente chegue lá em 2025. A gente vai brincar muito aqui. Bom 2025 pra todo mundo", adicionou Boninho.

Assista, abaixo, ao vídeo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ana Furtado (@aanafurtado)

Boninho revela motivo para sair da Globo

O diretor de TV Boninho encerrou o contrato com a Globo após 40 anos de trabalho e revelou o verdadeiro motivo para sair do canal. Em uma participação no Rio Market 2024, o veterano explicou sua decisão de não renovar o vínculo com a emissora.

“Tem que deixar a coisa acontecer. Na época do Boni, a gente tinha total liberdade para pirar. Depende do ‘comandante’. Eu sempre tive liberdade. Talvez por isso eu saí da Globo, porque deixei de ter essa liberdade”, disse. Confira o desabafo completo!

Leia também: Boninho e Ana Furtado trocam carinhos e esbanjam simpatia durante passeio