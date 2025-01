Flávia Alessandra encanta com novas fotos das férias: 'Alma de mar'

Flávia Alessandra encantou os seus seguidores das redes sociais ao compartilhar novas fotos de sua viagem de férias. Confira!

Em suas redes sociais, Flávia Alessandra sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 11 milhões de seguidores.

Atualmente, a atriz está curtindo uma viagem em São Miguel dos Milagres, em Alagoas. Nesta terça-feira, 7, a famosa publicou em sua conta no Instagram novas fotos dos momentos especiais.

Em algumas imagens, Flávia surgiu com um vestido preto decotado e em outras ela arrasou ao curtir a praia com um biquíni branco. "Cabelo de sal. Pele de sol. Alma de mar", escreveu ela na legenda da publicação.

Flávia Alessandra já está confirmada para interpretar Sandra em Êta Mundo Melhor, novela que deve estrear este ano na Rede Globo.

Pose inusitada

A atriz Flávia Alessandra, de 50 anos, impressionou os seguidores na sexta-feira, 03, ao surgir de maneira inusitada curtindo as férias em São Miguel dos Milagres, Alagoas. A famosa compartilhou um registro divertido em que aparece se pendurando de cabeça para baixo em uma árvore na praia. No vídeo em questão, a artista mostra toda a sua força, revelando estar em dia com os treinos.

O momento divertido foi publicado no perfil do Instagram de Flávia. Na publicação, a atriz aparece em uma paisagem paradisíaca usando um biquíni de crochê e se apoiando na árvore por meio das pernas. Depois, a artista encerra o movimento com um sorriso e um pulo de felicidade ao caminhar pela areia. "Luz do Sol", escreveu na legenda da publicação.

A atriz Flávia Alessandra, de 50 anos, e o marido, o ator Otaviano Costa, de 51, apareceram em um registro curtindo São Miguel dos Milagres, Alagoas, juntos. No último dia do ano, a artista compartilhou uma série de registros de sua viagem para o local em companhia do amado e exibiu alguns momentos da viagem por meio de uma publicação no Instagram.

