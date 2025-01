De biquíni, Flávia Alessandra se pendura de cabeça para baixo em árvore

A atriz Flávia Alessandra, de 50 anos, se diverte ao mostrar que está em dia com os treinos em registro gravado durante as suas férias

A atriz Flávia Alessandra, de 50 anos, impressionou os seguidores nesta sexta-feira, 03, ao surgir de maneira inusitada curtindo as férias em São Miguel dos Milagres, Alagoas. A famosa compartilhou um registro divertido em que aparece se pendurando de cabeça para baixa em uma árvore na praia. No vídeo em questão, a artista mostra toda a sua força, revelando estar em dia com os treinos.

O momento divertido foi publicado no perfil do Instagram de Flávia. Na publicação, a atriz aparece em uma paisagem paradisíaca usando um biquíni de crochê e se apoiando na árvore por meio das pernas. Depois, a artista encerra o movimento com um sorriso e um pulo de felicidade ao caminhar pela areia. "Luz do Sol", escreveu na legenda da publicação.

Confira, abaixo, o registro publicado no perfil do Instagram de Flávia Alessandra:

Flávia Alessandra posa de biquíni ao lado do marido em último dia do ano

A atriz Flávia Alessandra, de 50 anos, e o marido, o ator Otaviano Costa, de 51, apareceram em um registro curtindo São Miguel dos Milagres, Alagoas, juntos. No último dia do ano, a artista compartilhou uma série de registros de sua viagem para o local em companhia do amado e exibiu alguns momentos da viagem por meio de uma publicação no Instagram:

Na legenda, Flávia escreveu: "Mais um dia recarregando as baterias nesse paraíso chamado MILAGRES". A foto da atriz de biquíni ao lado de Otaviano no mar inaugura o carrossel de fotos em que a famosa exibe a barriga chapada. A exemplo, Alessandra compartilhou um clique em que se aventura subindo em um barco. Confira!

