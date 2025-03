Qual é a profissão da filha mais discreta de Fátima Bernardes e William Bonner?

Filha mais discreta de Fátima Bernardes e William Bonner, Laura Bonemer concluiu o mestrado em profissão bem diferente dos pais

Os apresentadores William Bonner e Fátima Bernardes estão orgulhosos com o novo passo profissional de uma das filhas, Laura Bonemer. No último final de semana, a jovem de 27 anos concluiu o mestrado em uma universidade na França e recebeu os pais na cerimônia de formatura.

Para quem não sabe, Laura é a filha mais discreta de Fátima e William. Ela não possui redes sociais e quase não é vista na internet ou em eventos com os pais. A jovem se mudou para a França há alguns anos para estudar.

Inclusive, a profissão dela é bem diferente dos pais, que são apresentadores de TV e fizeram carreira no jornalismo. Laura se formou em psicologia no Brasil e fez mestrado em Recursos Humanos e Gestão de Empresas Internacionais .

Laura Bonemer se formou na Grenoble Ecole de Management, que é uma escola de comércio na França. A universidade possui sedes em Grenoble e em Paris e exige certificações de fluência em inglês e francês para os estudantes.

Além de Laura, Bonner e Fátima também são pais de Beatriz, que é influencer e designer, e Vinicius, que também mora na França para estudar e trabalhar.

William Bonner revela motivo para evitar eventos públicos

No programa Altas Horas, da Globo, William Bonner contou que evita ir a grandes eventos públicos por causa da repercussão de sua presença. "Já fui xingado das mais variadas coisas, mas você cria uma casca. Hoje eu não deixo de fazer meus exercícios na rua, temendo que alguém, ou a esquerda ou a direita,vai me hostilizar. Mas eu tenho que dizer: show da Blitz [banda convidada do Altas Horas]? Não vou. Teatro? Não vou", disse.

E continuou: "Eu recebo muitos convites, mas porque, qual é o meu temor: se eu for a um teatro e houver um --porque basta um-- num teatro, num avião, num aeroporto... Basta um levantar a voz e fazer uma graça com o celular filmando e eu arruino um show, arruino a peça de teatro, eu estrago a viagem de todo mundo".

"Então eu prefiro viajar de carro, evito esse tipo de coisa. Mas tem muita gente ainda que está com o coração aberto para escutar o outro, para aplaudir talentos. Enquanto isso houver, haverá esperança", finalizou ele.

