Fátima Bernardes e William Bonner prestigiam formatura da filha na França

Em cidade francesa, Fátima Bernardes e William Bonner comemoram formatura de uma das filhas ao lado da família; confira as fotos

A filha de Fátima Bernardes e William Bonner, Laura, de 27 anos, teve uma formatura presencial após alguns anos de ter se formado em uma universidade francesa. Em sua rede social, a jornalista compartilhou fotos do evento e encantou ao mostrar a família toda reunida para o evento especial.

Usando beca e chapéu, a herdeira dos apresentadores posou ao lado deles e dos respectivos companheiros dos pais, Túlio Gadêlha e Natasha Dantas. Além deles, ela apareceu com seus irmãos, Beatriz e Vinicius. É bom lembrar que eles são trigêmeos.

"A formatura no curso de psicologia foi durante a pandemia. Uma cerimônia on-line. Hoje, no dia Internacional da mulher, Laura participou presencialmente da entrega dos diplomas do mestrado em recursos humanos e gestão de empresas internacionais. Viemos a Grenoble pra vivermos juntos esse momento. Emocionante. Inesquecível. Que alegria ver você, filha, construindo seu futuro. Te amamos", contou a famosa sobre o momento especial em família.

Para quem não sabe, além de Laura, o filho dos jornalistas, Vinicius, também reside na França. Nos últimos dias, o âncora do Jornal Nacional postou mais fotos da família curtindo junto a viagem no país europeu.

Veja as fotos da formatura da filha de Fátima Bernardes e William Bonner:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fátima Bernardes (@fatimabernardes)

William Bonner revela motivo para evitar eventos públicos

No programa Altas Horas, da Globo, William Bonner contou que evita ir a grandes eventos públicos por causa da repercussão de sua presença. "Já fui xingado das mais variadas coisas, mas você cria uma casca. Hoje eu não deixo de fazer meus exercícios na rua, temendo que alguém, ou a esquerda ou a direita,vai me hostilizar. Mas eu tenho que dizer: show da Blitz [banda convidada do Altas Horas]? Não vou. Teatro? Não vou", disse.

E continuou: "Eu recebo muitos convites, mas porque, qual é o meu temor: se eu for a um teatro e houver um --porque basta um-- num teatro, num avião, num aeroporto... Basta um levantar a voz e fazer uma graça com o celular filmando e eu arruino um show, arruino a peça de teatro, eu estrago a viagem de todo mundo".

"Então eu prefiro viajar de carro, evito esse tipo de coisa. Mas tem muita gente ainda que está com o coração aberto para escutar o outro, para aplaudir talentos. Enquanto isso houver, haverá esperança", finalizou ele.

