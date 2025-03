Ex de Letícia Spiller compartilha foto ao lado da atriz após anúncio de novo namoro

A atriz Letícia Spiller está atualmente em um relacionamento com o português Franclim Mendes e teve um casamento de sete anos com Pablo Vares

Nesta quinta-feira, 13, o ex-marido de Letícia Spiller, o músico Pablo Vares, compartilhou uma foto ao lado da atriz. A imagem foi compartilhar pouco depois que a artista anunciou que está em um novo relacionamento. Ela assumiu o namoro com o português Franclim Mendes após um período solteira desde o fim de seu casamento de sete anos com o ex.

O músico compartilhou uma lembrança antiga ao lado de sua ex-esposa nas redes sociais e surpreendeu a todos. "Momentos de risos e sorrisos! A vida é uma festa. Com paz de espírito e alegria no coração, a humanidade segue em frente com a confiança de que, em todas as coisas, o que é, estará. Caminhos se cruzam e entrelaçam, se separam e divergem: dançam! Salve a vida, a força do caminhar e a alegria de viver", disse ele na legenda.

Confira o post:

Letícia Spiller conta momento marcante do filme

Ao lado de Eriberto Leão, Letícia Spiller protagoniza o filme Inexplicável, que chegou aos cinemas em novembro de 2024. A trama é inspirada na história real de um jovem paraibano que superou a morte —deixando os médicos sem explicação— e promete emocionar o público.

Letícia Spiller interpreta Yanna, mãe do jogador mirim paraibano Gabriel Varandas. Após conquistar um título de campeão no futsal, aos 8 anos, ele enfrentou graves complicações de um tumor no cérebro e de uma meningite e, em 2013, chegou a ser dado como morto após uma parada cardíaca. Porém, o jovem se recuperou sem explicação médica.

A atriz revela que, durante a preparação para o filme, teve a oportunidade de conhecer a família do atleta. "Foi uma experiência muito emocionante, que trouxe uma profundidade única ao nosso trabalho. Desde então, me considero amiga da Yanna, dessa força, dessa potência que é essa mulher e mãe dedicada", diz, em entrevista à CARAS Brasil.