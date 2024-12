Já em clima de Natal, os apresentadores Luciano Huck e Angélica reuniram amigos em casa para celebrar a data antecipadamente

Na última quarta-feira, 11, os famosos mostraram que já entraram no clima natalino! Por meio das redes sociais, Luciano Huck compartilhou um registro da confraternização de fim de ano que realizou em sua casa com amigos globais.

"Natal fora de época", escreveu João Vicente de Castro nos stories. "Uma delícia estar com você", repostou Luciano.

Na imagem publicada, nomes como Angélica, Glória Pires, Grazi Massafera, Padre Fábio de Melo, João Vicente de Castro e o jornalista Alex Lerner surgiram sentados à mesa em um clima descontraído.

Veja o registro:

Angélica, Luciano Huck e mais artistas globais celebram "Natal fora de época". Foto: Reprodução/Instagram

Luciano Huck e Angélica presenteiam Preta Gil

A cantora Preta Gil esteve em Manhattan, bairro de Nova Iorque, nos Estados Unidos, e decidiu revelar, na última sexta-feira, 6, que ganhou um casaco inteiramente dourado. Nos stories do Instagram, a artista anunciou que o presente surpresa foi enviado carinhosamente por seus amigos, Angélica e Luciano Huck. Junto dele, o casal enviou um papel endereçado com os nomes deles e dos filhos: Eva, Benício e Joaquim.

O casaco pode ser encontrado em marcas de grife, como a esportiva de luxo Moncler; e a famosa loja de departamento nova iorquina, Bergdorf Goodman. Nesta última, o casaco pode ser encontrado no site da loja valendo 2 mil 800 dólares; o equivalente a 17 mil e 900 reais.

Hospedada na casa da amiga, a designer de interiores Manuela Giannini, a cantora faz uma passagem rápida a Nova Iorque.

“Cheguei, tinha uma caixa de presente aqui. Recebi um casaco, minha cara, nem sei dizer! Dourado, de Oxum, dessa família que eu amo muito. Meus amigos, meus irmãos. Amei, já tenho um casaquinho pra passar menos frio aqui”, agradeceu.

Depois, ela desabafou que é muito difícil passear nesta época do ano em Nova Iorque, já que o frio é intenso e é necessário vestir camadas de roupas para se esquentar. No vídeo, é possível ver Preta utilizando outro casaco parecido com o que ganhou dos amigos, mas na cor bege. Veja as fotos!

Confira um momento de Preta e Angélica:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Preta Gil (@pretagil)

Leia também:Luciano Huck pratica kitesurf em dia de folga no Rio de Janeiro