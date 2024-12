Cauã Reymond encanta seguidores ao abrir registro com a filha, Sofia

Fofos! O ator Cauã Reymond movimentou a web ao exibir foto descontraída na companhia da filha, Sofia, fruto da antiga relação com Grazi Massafera

Nesta terça-feira, 3, o ator Cauã Reymond usou as redes sociais para reunir registros das coisas que tem feito nos últimos dias. Entra as fotos compartilhadas no Instagram, o artista encantou os seguidores com momento descontraído ao lado da filha, Sofia, de 12 anos, fruto do antigo relacionamento com Grazi Massafera.

"Meus dias estão assim", escreveu o ator na legenda da publicação.

Nos registros, além de posar com a filha em uma jacuzzi, Cauã surgiu em momentos de lazer com os animais de estimação, na celebração de aniversário da atriz Taís Araujo, aproveitando uma trilha e se alimentando de forma saudável.

E nos comentários, não faltaram elogios. "Lindos demais", destacou um seguidor. "Alegrando os nossos dias", disse outro. "Da próxima vez avisa, não tava preparada para tanta beleza", brincou mais um.

Veja a sequência de fotos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cauã Reymond (@cauareymond)

Cauã Reymond surpreende fã com pedido inusitado em cachoeira

Um passeio tranquilo de fim de semana se transformou em um episódio inesquecível para Maria Eduarda Brandão, estudante de medicina. Enquanto aproveitava uma cachoeira em Foz do Iguaçu, no Paraná, ela foi surpreendida pela presença de Cauã Reymond, que fez um pedido inesperado; entenda

Em entrevista ao G1, Maria Eduarda contou que estava acompanhada de amigas e curtindo o local quando o ator apareceu de maneira descontraída, descalço e à vontade. Ele estava na cidade para as gravações do remake da novela Vale Tudo e aproveitou para explorar as trilhas e cachoeiras da região.

Após um breve diálogo, em que elogiou as belezas naturais do local, Cauã fez o pedido inusitado: “Vocês podem tirar uma foto minha?”, contou Maria Eduarda ao veículo.

Sem hesitar, ela assumiu a função de fotógrafa e registrou os momentos que, mais tarde, foram parar nas redes sociais do ator, alcançando mais de 225 mil curtidas.

Maria Eduarda declarou que foi “o dia mais aleatório da vida”. Ela destacou a simpatia e a educação do ator, que conversou com o grupo por quase uma hora sobre trilhas, viagens e sua estadia na cidade. Confira mais detalhes da interação!