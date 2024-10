Arthur Aguiar viaja para celebrar aniversário da filha em resort após polêmicas

Após polêmicas com Maíra Cardi, Arthur Aguiar viaja com a família para celebrar aniversário da filha com festa em resort em Santa Catarina

Em meio às recentes polêmicas com Maíra Cardi, Arthur Aguiar decidiu organizar sua própria comemoração de aniversário de seis anos da filha, Sophia Cardi Aguiar. Após revelar que não foi convidado para a festa organizada pela ex-esposa, o ator e cantor viajou com a família para celebrar em um resort em Santa Catarina.

Em seu perfil no Instagram, Arthur compartilhou o início das comemorações, mostrando que decidiu pegar um avião com toda a família para comemorar o aniversário da filha. Acompanhado da namorada, a empresária Jhenny Santucci, do filho caçula Gabriel, e da aniversariante Sophia, o ator prometeu proporcionar dias inesquecíveis.

Após desembarcar em Santa Catarina, Arthur chegou a um hotel boutique com piscina de frente para o mar, rodeado de áreas verdes e próximo a um parque de diversões, garantindo diversas atrações para a família. Além disso, o resort conta com uma casa de eventos, o que sugere que o ator possa estar planejando uma festinha.

Assim que entrou no hotel, Sophia já foi recebida com uma surpresa e teve o quarto decorado com muitos balões personalizados e presentes. Na legenda, Arthur revelou detalhes da viagem, que foi planejada especialmente para sua primogênita: “Foi dada a largada na nossa comemoração do aniversário de 6 anos da minha princesa Sophia!!!”, ele escreveu.

“Serão dias incríveis e quero muito que vocês acompanhem tudo pelas minhas redes!! Mas já quero aproveitar pra agradecer DEMAIS a esses parceiros que foram INCRÍVEIS desde o momento que eu entrei em contato”, disse o ator, que agradeceu a parceria com uma agência de viagens, com o hotel e com uma empresa de eventos.

“Estão preparados para acompanhar essa viagem? Vai ser IMPERDÍVEL!!”, disse o famoso, que acumulou elogios nos comentários após as recentes polêmicas: “É isso Arthur comemorar o níver da sua princesa”, disse uma seguidora. “Essa família é muito linda e abençoada, aproveitem”, escreveu outra. “Criando memórias para toda uma vida!”, comentou uma terceira.

Arthur Aguiar e Maíra Cardi trocaram farpas nas redes sociais:

Para quem não acompanhou a polêmica, Arthur não compareceu à festa de aniversário luxuosa, que foi organizada por Maíra. Questionado sobre sua ausência, ele afirmou não ter sido convidado. Por outro lado, Maíra afirma que o artista estaria organizando a própria festa para a filha, e achou que a menina teria celebrações separadas neste ano.

