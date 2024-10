Maíra Cardi agradece o marido por pagar contas de sua filha com Arthur Aguiar

Após novas polêmicas com Arthur Aguiar, Maíra Cardi se declara para o marido e revela que ele é quem cuida e paga as contas da filha, Sophia

Recentemente, Maíra Cardi se envolveu em nova polêmica após organizar uma festa de aniversário para a filha, Sophia Cardi, de 6 anos, sem convidar o pai da pequena, Arthur Aguiar. Depois de trocarem farpas nas redes sociais, a coach fitness voltou a se manifestar com uma declaração agradecendo o suporte emocional e financeiro do marido,Thiago Nigro.

Nos stories de seu perfil no Instagram, Maíra compartilhou um vídeo em que seu marido aparece brincando com sua filha. Na legenda, a influenciadora agradeceu o apoio e afirmou que ele é o responsável por cuidar e brincar com a menina, além de pagar as contas dela a da herdeira sempre ‘com um sorriso no rosto’.

"Amo você. De 30 dias no mês, 26 você sai do trabalho mais cedo, busca ela na escola, brinca três horas sem parar, ora antes de dormir e conta histórias", iniciou a homenagem. “Paga todas as contas de todos nós, incluindo ela. Escuta grosserias e ainda assim sorri e entrega amor. Obrigada por fazer muito", Maíra completou a declaração para Thiago.

Em pouco tempo, a declaração repercutiu e os seguidores apontaram uma suposta indireta em meio às novas polêmicas com o pai da menina, Arthur. Para quem não acompanhou, o ator e cantor não compareceu à festa de aniversário luxuosa, que foi organizada por Maíra. Questionado sobre sua ausência, ele afirmou não ter sido convidado.

Por outro lado, Maíra afirma que o artista estaria organizando a própria festa para a filha, e achou que a menina teria celebrações separadas neste ano: "Fiquei sabendo através da Sophia que o Arthur estava programando uma festa para ela. Normalmente, sou eu quem faço as festas todos os anos, sempre fui eu quem fez as festas da Sophia”, disse.

“Então, quando ela me disse: 'meu pai está fazendo minha festa', entendi que ele queria a festa dele e que a gente ia fazer a nossa, tudo certo! Ele não foi convidado, porque eu faria a minha e ele faria a dele, não faria sentido”, Maíra justificou a decisão de não convidar o ex-marido para festinha de Sophia após a polêmica se tornar pública.

Maíra Cardi recebe 'chacoalhão' após falta de convite a Arthur Aguiar:

Maíra Cardi foi o assunto do início desta semana após vazar a informação de que ela não convidou Arthur Aguiar para o aniversário de seis anos de Sophia, fruto do seu relacionamento com o ator. A atitude da life coach dividiu opiniões na internet sobre a falta de convite ao seu ex-marido e pai da sua filha; saiba a opinião do público!

