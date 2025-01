Arthur Aguiar curte viagem especial ao lado dos filhos: 'Riqueza maior'

O ator Arthur Aguiar desembarcou no Rio de Janeiro com a namorada e os dois filhos para curtir as férias do início de 2025 em família

O ator, cantor e empresário Arthur Aguiar está aproveitando bastante as férias do início de 2025. Nos últimos dias, o campeão do BBB 22, da TV Globo, desembarcou no Rio de Janeiro com a família para curtir o período de descanso e renovar as energias.

Na última segunda-feira, 27, Jheny Santucci, namorada de Arthur, usou as redes sociais para compartilhar com os seguidores novos registros do passeio especial da família. Nas imagens, o ator aparece esbanjando alegria enquanto aproveita um dia de praia com a companheira e os dois filhos, Sophia Cardi, de 6 anos, e Gabriel, de 11 meses.

“Riqueza maior”, escreveu Jheny na legenda da postagem feita em conjunto com Arthur Aguiar. A sequência de cliques encantadores rapidamente ganhou diversas curtidas e comentários dos internautas, que fizeram questão de deixar mensagens carinhosas ao quarteto.

"Que família mais linda! Gabriel e Sophia uma fofura", declarou uma seguidora. "São uma riqueza mesmo! Estão lindos em todas as fotos", disse outra. "Família linda, os irmãos são fofos demais", falou uma terceira.

Vale lembrar que Sophia Cardi é filha de Arthur com a coach e influenciadora digital Maíra Cardi, com quem foi casado até outubro de 2022. O pequeno Gabriel, que é o caçula do ator, é seu primeiro filho com Jheny Santucci.

Confira as fotos das férias de Arthur Aguiar em família:

A carreira de empresário de Arthur Aguiar

O ator e cantor Arthur Aguiar tem investido em outras áreas após sua participação no BBB 22, reality show da TV Globo que o tornou campeão da edição. Longe das telinhas e do mundo da música, o artista apostou na carreira de empresário e revelou que tem se destacado no ramo.

Recentemente, em um vídeo publicado nas redes sociais da 'G4 Educação', Arthur abriu o jogo e contou quanto fatura na profissão. Entre suas iniciativas, estão uma marca de roupas e outra de produtos saudáveis; confira detalhes!

