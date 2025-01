Arthur Aguiar celebra primeira viagem de casal com Jheny Santucci

Em suas redes sociais, Arthur Aguiar celebrou a primeira viagem de casal ao lado de Jheny Santucci. Eles são pais do pequeno Gabriel, de 11 meses

Em suas redes sociais, Arthur Aguiar sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 15 milhões de seguidores.

Em sua conta no Instagram, o ator publicou diversas fotos em que aparece ao lado de Jheny Santucci curtindo as belezas naturais do Ceará.

Na legenda, o artista revelou que esta é a primeira viagem de casal dos pombinhos. "Nossa primeira viagem juntos, só nós dois, foi igual a nossa história como casal, totalmente diferente do que a gente planejou, mas muito melhor que imaginamos que poderia ser… Amo você", escreveu ele.

Arthur e Jheny são pais do pequeno Gabriel, de 11 meses. Além disso, o ator também é pai de Sophia, de seis anos, fruto do seu relacionamento com Maíra Cardi.

O que Arthur Aguiar fez com o prêmio do BBB?

O ator Arthur Aguiar foi um dos artistas convidados para participar do Altas Horas (TV Globo) e chocou os telespectadores ao revelar como gastou o prêmio de R$ 1,5 milhão que ganhou no BBB 22.

Ao ser questionado pelo apresentador Serginho Groisman, o ex-marido de Maíra Cardi contou que não gastou o prêmio e que vive com o dinheiro de novos trabalhos enquanto deixa o prêmio milionário do reality show rendendo em sua conta.

"Eu não gastei, praticamente. Nem mexi no prêmio. Estou trabalhando bastante, as coisas estão prosperando. Tem muita coisa acontecendo. Deixa ele lá, rendendo, para que a gente possa ajudar outras pessoas", relatou ele deixando a plateia surpresa.

"Já me falaram que você era mão fechada, mas não tanto assim", brincou o apresentador do programa noturno em seguida.

Arthur Aguiar tem investido em outras áreas após sua participação no BBB 22, reality show da TV Globo que o tornou campeão da edição. Longe das telinhas e do mundo da música, o artista apostou na carreira de empresário e revelou que tem se destacado no ramo.

Em um vídeo publicado nas redes sociais da G4 Educação, Arthur abriu o jogo e contou quanto fatura na profissão. Entre suas iniciativas, estão uma marca de roupas e outra de produtos saudáveis."Faturo mais de R$ 10 milhões por ano", declarou Arthur Aguiar. Além disso, o famoso explicou que prefere ter seu próprio negócio, que traz bastante retorno positivo, a realizar publicidades.

