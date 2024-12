Ana Paula Siebert curte segundo destino de viagem com Rafaella Justus

Após começarem viagem de Natal na Suíça, Ana Paula Siebert curte com Rafaella Justus, Roberto Justus e Vicky Justus as atrações da Lapônia Finlandesa

A influenciadora digital Ana Paula Siebert impressionou ao mostrar novas fotos de sua viagem especial de Natal com Roberto Justus, Rafaella Justus e Vicky Justus. Após começarem pela Suíça, agora, a família está na Lapônia Finlandesa, norte da Finlândia, conhecida por ser a terra do Papai Noel.

Curtindo o cenário gelado, com muita neve, Papai Noel e cães típicos da região, a loira surgiu deslumbrante e bem quentinha com um look de pele para se aventurar no local. Encantada com os cachorros, Ana Paula Siebert brincou sobre levar um para sua casa.

"Quem vai ajudar a convencer meu marido de levar um pra casa?! Os Huskies mais carinhosos que já encontramos! Parece um filme", contou sobre a experiência que está vivendo no local.

Ainda nos últimos dias, Ana Paula Siebert fico fora da redes sociais ao ter sua conta tirada do ar. No domingo, 22, Roberto Justus, explicou o que aconteceu: "O Instagram da Ana Paula saiu do ar por algum motivo que está sendo averiguado. Está tudo bem com ela. Estamos de férias, mas em contato com a empresa META para que tudo se resolva o mais rápido possível", esclareceu nos stories de seu Instagram.

Ana Paula Siebert faz festa Natal antecipada com a família na fazenda

A esposa de Roberto Justus, a influenciadora digital Ana Paula Siebert, impressionou ao mostrar a comemoração de Natal que fez para sua família e a do marido na fazenda. No domingo, 15, aconteceu a reunião especial e a loira postou os registros da festa que organizou.

Além de ter montado mesa com louça natalina e decoração, a mulher do empresário ainda contratou Papail Noel e outros personagens para as crianças se divertirem. A celebração aconteceu com antecedência já que viajarão nos próximos dias para passarem a data em um local especial. Veja como foi a reunião luxuosa aqui!

