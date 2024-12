Após postar looks, Ana Paula Siebert some das redes e revela o motivo

A modelo Ana Paula Siebert publica vídeo no perfil do Instagram do marido, Roberto Justus, para justificar ausência de suas redes sociais

Nesta terça-feira, 24, a modelo Ana Paula Siebert, de 36 anos, 'invadiu' o perfil do Instagram do marido, o empresário e apresentador Roberto Justus, de 69, para justificar a ausência da sua rede social para os seus seguidores. Na neve, a influenciadora digital gravou um vídeo explicando que sua conta no aplicativo Instagram foi desativada durante uma viagem que está fazendo com a família para a Europa.

"Tem muita gente falando: 'Gente, o que aconteceu com a Ana Paula?'. Cada mensagem que a gente recebeu, que estamos escondendo o que aconteceu... Não aconteceu nada comigo, aconteceu com a minha rede social", explicou. "Estou gravando meu conteúdo, e vou postar depois", disse.

A modelo passará o Natal na Lapônia, no norte da Escandinávia, na companhia do amado, da enteada, Rafaella Justus, de 15 anos, e da filha, Vicky Justus, de 4. Ana Paula disse que aproveitou a pausa nas redes para curtir o tempo com as meninas.

Ela garantiu que a equipe de suporte do aplicativo está sendo 'solícito' e tentando recuperar a conta, que tinha mais de 3 milhões de seguidores. "Estou curtindo a minha família, as férias, e estou passando para desejar um feliz Natal cheio de paz de amor. A gente está literalmente na terra do Papai Noel (risos). Está tudo bem, e já já tô de volta com meu Instagram", se despediu.

Confira, abaixo, o vídeo gravado por Ana Paula Sibert:

Neste domingo, 22, o empresário e apresentador Roberto Justus, explicou o que aconteceu: "O Instagram da Ana Paula saiu do ar por algum motivo que está sendo averiguado. Está tudo bem com ela. Estamos de férias, mas em contato com a empresa META para que tudo se resolva o mais rápido possível", esclareceu nos stories de seu Instagram.

