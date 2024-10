William Bonner revela hábito de Cid Moreira no 'JN': 'Nunca tive coragem'

Em adeus a Cid Moreira, William Bonner revela hábito diário do jornalista na bancada do 'Jornal Nacional'; veja o que ele fazia

O apresentador William Bonner relembrou um hábito diário que o primeiro âncora do Jornal Nacional, Cid Moreira, tinha ao terminar toda edição. Nesta quinta-feira, 03, após o anúncio da morte do locutor, o ex-marido de Fátima Bernardes particpou do Estúdio i, da Globo News, para homenagear o ícone do telejornalismo e compartilhou uma "mania" que ele tinha ao finalizar seu trabalho.

No comando da atração atualmente, o comunicador falou que Cid Moreira assinava um papel toda vez que terminava o jornal. Segundo William Bonner, a ação simbolizava que sua missão teria sido cumprida naquele momento.

"Quando o Cid Moreira dava o 'boa noite', com aquela autoridade no Jornal Nacional, ele pegava uma caneta e fazia uns garranchos no papel... a leitura pra mim era: 'eu conclui, o Jornal Nacional, assino e a missão está cumprida', e guardava a caneta. Nunca tive coragem de fazer isso na minha vida", concluiu o jornalista.

A partida de Cid Moreira aconteceu na manhã desta quinta-feira, 03, em um hospital na região serrana do Rio de Janeiro. Ele estava internado há 29 dias em decorrência de complicações de uma infecção. O comunicador faleceu por causa da falência múltipla de órgãos, aos 97 anos, dias depois de seu aniversário.

Veja o que William Bonner disse sobre Cid Moreira:

Cid Moreira lamentou rompimento com os filhos

O jornalista e locutor Cid Moreira lamentou a relação conturbada que tinha com os filhos, Roger e Rodrigo. Em 2023, meses antes de morrer nesta quinta-feira, 03, aos 97 anos, o apresentador contou para uma entrevista para o R7 que teve o rompimento com os herdeiros.

Na ocasião, ele demonstrou bastante decepção com o que estava acontecendo. Isso porque, Cid Moreira foi processado por um deles por abandono afetivo e pediu cerca de R$ 1 milhão de indenização do comunicador. Além disso, os dois entraram com ação contra a esposa do pai, Fátima Sampaio, alegando que ela estaria "dilapidando o patrimônio" dele. Saiba mais aqui.