Cid Moreira lamentou rompimento com os filhos: 'Desapontamentos'

Em 2023, meses antes de partir, Cid Moreira lamentou relação conturbada com os filhos e rompimento da família; herdeiros processaram o pai

O jornalista e locutor Cid Moreira lamentou a relação conturbada que tinha com os filhos, Roger e Rodrigo. Em 2023, meses antes de morrer nesta quinta-feira, 03, aos 97 anos, o apresentador contou para uma entrevista para o R7 que teve o rompimento com os herdeiros.

Na ocasião, ele demonstrou bastante decepção com o que estava acontecendo. Isso porque, Cid Moreira foi processado por um deles por abandono afetivo e pediu cerca de R$ 1 milhão de indenização do comunicador. Além disso, os dois entraram com ação contra a esposa do pai, Fátima Sampaio, alegando que ela estaria "dilapidando o patrimônio" dele.

“Quantas histórias de ódio, traição, desapontamentos entre os membros de uma família. Então, como tudo neste mundo, a família pode ser o nosso bem e o nosso mal. Tenho as minhas razões para ficar isolado de certas pessoas. O tempo me mostrou que eu estava certo”, falou Cid ao portal R7 em 2023.

"Tenho as minhas razões para ficar isolado de certas pessoas. O tempo me mostrou que eu estava certo", falou ele. Os três travaram uma disputa na Justiça, que segundo o jornalista, foi arquivada por "falta de provas".

Desde dos anos 2000, Cid Moreira estava com Fátima Sampaio. Por terem uma diferença de idade de 36 anos, eles sofreram preconceito. Em fevereiro, a assessoria do jornalista emitiu uma nota sobre os acontecimentos.

"Aos 97 anos de idade, Cid Moreira se depara novamente com uma declaração caluniosa proferida por Roger Moreira, que já o processou em outras cinco ocasiões sem êxito. Esta não é a primeira vez que Roger acusa Cid de maneira absurda e difamatória. Em 2022, Roger foi ao ar em cadeia nacional e acusou a esposa de Cid de mantê-lo em cárcere privado e de lhe servir comida estragada. Naquela ocasião, ele pleiteava a guarda do pai adotivo com a alegação de querer cuidar de Cid Moreira. Meses mais tarde, outra declaração surgiu: Cid estava senil e não podia mais responder por seus atos. Todas essas afirmações eram mentirosas e visavam claramente interesses financeiros. O maior questionamento que se faz hoje é: como alguém que queria a guarda do pai para cuidar e 'dar amor' agora pede a prisão do mesmo? Todas as calúnias proferidas por Roger foram levadas à Justiça e julgadas. Em todos os casos, foram consideradas mentirosas e difamatórias, garantindo a vitória de Cid Moreira. Agora, enfrentando mais uma tentativa de abalar sua inquestionável reputação como jornalista, os advogados de Cid estão preparando mais um processo. Confiantes na justiça, térrea e divina, acreditam que, mais uma vez, essa calúnia será desmascarada".

Viúva de Cid Moreira lamenta a morte do marido

O apresentador Cid Moreirafaleceu na manhã desta quinta-feira, 3, aos 97 anos de idade e a viúva dele, Fátima Sampaio, apareceu ao vivo no programa Encontro, da Globo, para dar a notícia aos fãs do marido. Em sua entrevista, ela contou que ele estava internado em um hospital há algumas semanas e que a família decidiu não tornar a internação pública para garantir a privacidade neste momento.

Fátima falou sobre a morte do marido. "Quando me avisaram que ele estava partindo, eu fiquei um pouco partida”, disse ela, e completou: “Desculpe o estado que estou. Eu passei todos esses dias ao ladinho dele. A gente vem lutando, a idade não é fácil, ela chega para todo mundo. A gente mudou para perto do hospital quando ele começou a fazer a diálise. Eu estou no modo grogue. Eu não contei para ninguém para ter o direito de privacidade para cuidar dele e esperando que ele voltasse para casa. Eu fiz o melhor, o que eu pude para confortá-lo”. Saiba mais aqui.