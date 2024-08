Vladimir Brichta avalia Renascer após críticas do público: 'Orgulhoso do trabalho coletivo'

Durante conversa com a imprensa nos Estúdios Globo, Vladimir Brichta comentou sobre a reta final de Renascer e refletiu sobre dramas do Coronel Egídio

Vladimir Brichta tem encarado com muita tranquilidade as críticas envolvendo o remake de BrunoLuperi, na TV Globo. Intérprete do Coronel Egídio na novela Renascer, o artista chega na reta final da produção com o sentimento de orgulho do seu trabalho e dos colegas de equipe. Durante conversa com a imprensa nos estúdios Globo, a qual a CARAS Brasil esteve presente, o ator comentou sobre o balanço que faz da novela, que acaba de chegar à reta final. "Posso dizer que estou bem feliz e orgulhoso do trabalho coletivo", inicia.

"Gosto também do meu trabalho individualmente, acho que a gente tem um milhão de acertos e a novela é uma felicidade imensa. O que eu escuto na rua é muito legal e o que chega pra todo mundo, é que a gente está fazendo uma novela muito bonita e muito comprometida também", declara.

Apesar de estar caminhando bem e estável na audiência, Renascer tem atraído críticas há meses. Muitos avaliam a novela como morna e sem poucas novidades no texto, fazendo algumas pessoas perderem o interesse para acompanhar a trama, que em seu início recebeu muitos elogios por seu elenco e ousadia nos detalhes do texto.

Para Vladimir, fazer o Coronel Egídio tem sido uma experiência enriquecedora, por conta da forma como as ações do personagem acabam repercutindo socialmente e promovendo debates. "Eu acho que a novela não tem a obrigação de ocupar esse espaço. Mas eventualmente ela tem a chance de fazer isso, quando isso acontece eu acho muito feliz", diz

"Meu personagem é um vilão, um cara que comete maldades, crueldades, uma pessoa que tem um senso de valor e de justiça torto, corrompido. Então ele quer matar um ou outro, que é uma coisa clássica, mas ele também explora a mão de obra, ele enxerga os assentados como pessoas que não são merecedores de atenção, que são pessoas menos dignas, que são sub-humanas, que são pessoas que podem ser tratadas como um animal", reflete o ator.

