Vladimir Brichta aparece em foto rara com o enteado, filho de Adriana Esteves

Casado com Adriana Esteves, Vladimir Brichta compartilha uma foto rara com o enteado, Felipe Ricca, durante momento em família

Discreto sobre sua vida pessoal, " surpreendeu seus seguidores ao compartilhar uma foto rara com o enteado, o músico e ator Felipe Ricca, ao lado de sua esposa, Adriana Esteves. Em um relacionamento com a atriz há 20 anos, o artista encantou ao publicar o registro de um momento especial em família em suas redes sociais.

Através de seu perfil no Instagram, Vladimir compartilhou uma foto em que aparece no jardim com a família após um banho de piscina. Ao lado de Adriana, Felipe e também da namorada de seu enteado, Flavia Mekler, o ator apareceu sorridente registrando o momento especial. Na legenda, ele celebrou o 'sábado em família'.

Nos comentários, os seguidores rasgaram elogios para Vladimir e Adriana: “Família linda! Deus abençoe!”, disse um seguidor. “Baita ator, marido de uma baita atriz! Escola Adriana Esteves de vilões! Carminha e Tomás na mesma casa!”, outra admiradora brincou com os papéis dos famosos na novela ‘Avenida Brasil’ e também em ‘Pedaço de mim’.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Vladimir Brichtta (@vladmirbrichtta)

Vale lembrar que Brichta e Esteves também são pais de Vicente, de 15 anos, além de terem filhos de relacionamentos anteriores. A atriz é mãe de Felipe Ricca, de 23 anos, fruto do antigo casamento com o cineasta Marco Ricca, enquanto Brichta é pai de Agnes Brichta, de 26 anos, de uma relação anterior com Gena Karla, que faleceu em 1999.

Aliás, Vladimir contou que mantém um relacionamento exemplar com o ex-marido da esposa, por conta de Felipe: "Acho que deu certo, que o Marco, com quem tenho uma relação maravilhosa, um dia falou: 'Preciso te dizer uma coisa: 'Eu te amo'". Fiquei surpreso e ele completou: "Não tenho como não te amar, porque meu filho te ama", revelou.

Assim que recordou a declaração do cineasta, Vladimir também decidiu prestar uma homenagem e aproveitou que estava em rede nacional para declarar seus sentimentos pelo ex-marido da esposa: "Marco, eu também te amo", o artista finalizou mandando um beijo ao cineasta durante o programa ‘Papo de Segunda’ no GNT.

Vladimir Brichta fala sobre reviravoltas de Pedaço de Mim:

Pedaço de Mim, série brasileira protagonizada por Juliana Paes e Vladimir Brichta, se tornou uma das produções mais assistidas da Netflix na última semana. A trama conta a história de Liana (Juliana Paes), que consegue realizar o sonho de engravidar. Porém, após descobrir uma infidelidade do marido Tomás (Vladimir Brichta), a moça sofre um estupro.

Ela é vítima de uma raridade científica. Liana engravida de gêmeos de pais diferentes. Vladimir contou que ficou chocado com a história: "Eu tive a mesma reação. Quando o diretor Maurício Farias me ligou antes de eu ler mesmo, ele me contou a história. Ele já começou contando isso e eu falei 'uau, é possível um negócio desse?', disse o ator, que levou a trama para terapia.