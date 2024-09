Virginia Fonseca expõe qual fofoca envolvendo Zé Felipe a tirou do sério

Durante o Sabadou com Virginia, a influenciadora Virginia Fonseca foi questionada sobre uma fofoca que a tirou do sério ao longo de sua carreira

Durante o Sabadou com Virginia, na noite deste sábado, 21, a influenciadora digital Virginia Fonseca foi questionada sobre uma fofoca que a tirou do sério ao longo de sua carreira. E a apresentadora relembrou um boato envolvendo a gravidez de sua primeira filha com o cantor Zé Felipe.

“Foi quando eu comecei meu relacionamento com o Zé e estava grávida, mas falaram que eu engravidei por causa de R$ 500 mil, que o Leonardo tinha me pago quinhentos mil reais para engravidar do Zé, porque ele era gay e precisava, mas queria provar que era homem”, disse a influenciadora.

A empresária destacou que esse boato a tirou do sério e, na época, chegou a postar nos stories para falar sobre o assunto. Em seguida, Lucas Guedez brincou, perguntando se a amiga havia aceitado o valor do sogro para ficar com o marido. Virginia entrou na brincadeira e riu da pergunta do amigo.

Vale lembrar que Virgínia Fonseca e Zé Felipe são pais de três filhos: Maria Alice, de 3 anos, Maria Flor, de quase 2, e José Leonardo, de 14 dias.

