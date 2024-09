Virginia ganha anel de luxo de Zé Felipe após o nascimento de José Leonardo

Virginia Fonseca ostenta o presente de luxo que ganhou de Zé Felipe após dar à luz, mas confessa reação do marido: ‘Você não vai ficar brava?’

A influenciadora digital Virginia Fonseca contou que ganhou um presente luxuoso do marido, o cantor Zé Felipe, após o nascimento do terceiro filho, José Leonardo, há duas semanas. Ela foi presenteada com um anel de diamantes e já está usando o acessório.

Porém, Virginia confessou que não lembra exatamente do momento em que ganhou o anel. Isso porque ela se sentiu mal após o parto e as memórias estão confusas. "Eu falei: ‘Amor, acredito que quando você me deu o anel, eu só lembro de relances? Eu não lembro qual dia que foi, exato, como foi…’ Porque eu estava em outro planeta por causa das dores que estava sentindo. Eu estava com virose e pós-parto”, disse ela.

Então, a influencer ficou ainda mais surpresa ao descobrir que nem Zé Felipe lembra da hora em que deu o anel. Ele contou que nem lembrava que tinha dado o presente para a esposa. “Ele disse: 'Você não vai ficar brava?’. Ele nem lembrava que tinha me dado o anel. Quando você acha que está ruim, pode piorar”, brincou.

Virginia mostra o anel que ganhou de Zé Felipe

Virginia mostra o anel que ganhou de Zé Felipe

Virginia mostra o anel que ganhou de Zé Felipe

A barriga pós-parto de Virginia Fonseca

A influenciadora digital Virginia Fonseca surpreendeu ao mostrar como anda a recuperação do seu corpo após o nascimento do filho caçula, José Leonardo. Neste sábado, 21, ela fez uma sessão de drenagem em sua mansão e impressionou ao mostrar o resultado em sua barriga.

Apenas 13 dias após o parto, ela mostrou que já está perto de recuperar o seu corpo de antes da gestação. Apenas de lingerie, ela ostentou a barriga sequinha depois do procedimento de massagem.

Além disso, Virginia aproveitou para explicar porque ainda está usando fralda absorvente depois do parto. Ela explicou que ainda tem sangramento no útero quando faz massagem. "Para quem está perguntando porquê eu estou de fralda ainda é porque a Arlete vem e ela estimula o útero. Quando eu não faço massagem, não sai sangue. Quando eu faço, sai. Por isso eu gosto de fazer, porque dá a sensação de que está limpando tudo. É maravilhoso. Por isso eu já subo de fralda, eu saio daqui e já começa a sair o sangue”, disse ela.