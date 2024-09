A influenciadora digital Virginia Fonseca surpreendeu seus seguidores neste sábado, 21, ao mostrar como está sua cicatriz do parto cesárea

A influenciadora digital Virginia Fonseca surpreendeu seus seguidores neste sábado, 21, ao mostrar como está sua cicatriz do parto cesárea 13 dias após o nascimento de seu terceiro filho com o cantor Zé Felipe, o pequeno José Leonardo.

Nos stories do Instagram, ela mostrou o momento em que realizou mais uma sessão de massagem. "Deu pra ver um pouquinho da cicatriz. Mas não ficou feia. Vou deixar", escreveu ela na legenda da publicação.

Virginia mostra cicatriz de cesárea (Reprodução/Instagram)

Virginia fez plástica após nascimento de José Leonardo? Médica diz a verdade

Após o nascimento do bebê, fãs e internautas questionaram se a empresária teria feito cirurgia plástica, ainda na sala de parto, para voltar com a barriga ao tamanho normal.

Em um vídeo compartilhado no Instagram, um especialista aparece entrando na sala e, por isso, alguns fãs acreditaram que seria um cirurgião plástico. Contudo, a médica ginecologista e obstetra Fabiana Garcia dos Santos, responsável pelo nascimento do caçula de Virginia, explicou nos comentários da publicação do parto o que aconteceu.

"[Ela] não fez plástica", começou a ginecologista. "Ela fez a sutura da pele". O procedimento de sutura é comum para mães que fazem o parto cesárea, em que são feitas incisões no útero e abdômen da mulher para dar à luz. Ele serve para fechar o corte, deixando a cicatrização melhor.

Recentemente, Virginia Fonseca mostrou como está a sua barriga 10 dias após o nascimento de seu terceiro filho com o cantor Zé Felipe. No espelho do banheiro de luxo de sua suíte, a empresária fez uma foto e revelou como está seu abdômen quase toda recuperado. "10 dias pós parto", escreveu a influenciadora que está diaramente fazendo massagens e outros procedimentos em seu salão particular em casa. Veja a foto!