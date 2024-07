Vencedora do Quem Quer Ser Um Milionário expõe diagnóstico de tumor

Vencedora do Quem Quer Ser um Milionário, do Domingão com Huck, Jullie Dutra compartilhou que foi diagnosticada em 2020 com um tumor raríssimo

Vencedora do Quem Quer Ser Um Milionário, do Domingão com Huck, Jullie Dutra compartilhou no Instagram, nesta quinta-feira, 18, que foi diagnosticada em 2020 com um tumor intracraniano de face raríssimo, chamado tumor de Schwannoma. Ela contou que decidiu aproveitar o Julho Verde, uma campanha nacional de prevenção ao câncer de cabeça e pescoço, para falar sobre o assunto.

"Em 2020 eu descobri um tumor raríssimo, que, na literatura médica, representa 0,07% a 0,36% dos tumores intracranianos de face. O nome dele: tumor de Schwannoma, localizado na saída do forame mentoniano. Como estava grávida e vivíamos uma pandemia, adiamos a cirurgia e ficamos acompanhando, aliás eu até hoje acompanho ele!", começou ela, que é mãe de Maria Helena, de 4 anos

Ela contou que fez a biópsia em 2022. "O resultado: benigno. No entanto, é um tumor que compromete minha sensibilidade de 1/3 do meu lábio inferior e sigo em atenta observação", explicou. "Já ano passado, em uma consulta de rotina, descobri um nódulo de classificação 4, na minha tireoide, em que venho, desde então, a cada 4 meses , também, acompanhando com rigor", completou.

"Tudo segue tranquilo, tenho uma vida normal, estou bem de saúde. Contudo, me sinto no dever e na obrigação de aproveitar o Julho Verde, campanha da Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço sobre câncer de cabeça e pescoço, para alertar sobre a importância de fazer os exames, anualmente, e ter um acompanhamento com um médico especialista", disse.

"O diagnóstico precoce e o acompanhamento preventivo, como no meu caso, salva vidas! Eu apoio as ações do Julho Verde e visto essa causa! Por sinal, semana que vem, estarei repetindo, novamente, minha bateria de exames! Já deu certo!", concluiu.

Quem é Jullie Dutra?

Jullie Dutra nasceu em Limoeiro e foi criada em João Alfredo, Pernambuco, é formada em jornalismo e é CEO de uma agência de comunicação. Ela foi a primeira participante a faturar o prêmio máximo do quadro Quem quer ser um milionário?, do programa Domingão com Huck, na Globo. Recentemente, ela compartilhou que comprou seu primeiro apartamento com o dinheiro do prêmio.