Veja quais foram os presentes do Amigo Secreto da Record

Estrelas da Record se reúnem no programa Família Record e realizam o tradicional Amigo Secreto/Amigo Oculto. Saiba quais foram os presentes

Na noite desta segunda-feira, 23, o programa Família Record foi exibido na telinha e mostrou o tradicional Amigo Secreto/Amigo Oculto com os artistas da emissora. Os apresentadores e artistas da Record presentearam uns aos outros com presentes de luxo. Confira o que cada um ganhou:

Ana Hickmann tirou Edu Ribeiro e deu uma mala de viagem da grife Boss.

Presente de Ana Hickmann para Edu Ribeiro - Foto: Reprodução / Record

Edu Ribeiro tirou Ricky Tavares e deu um kit de chá vindo de Israel e um anel inspirado no personagem do ator na série Reis e com uma frase da Bíblia escrita na parte interna.

Presente de Edu Ribeiro para Ricky Tavares - Foto: Reprodução / Record

Ricky Tavares tirou Adriane Galisteu e deu uma rasteirinha com brilho da grife Prada.

Presente de Ricky Tavares para Adriane Galisteu - Foto: Reprodução / Record

Adriane Galisteu sorteou Ticiane Pinheiro e deu três presentes: um lenço estampado, um tênis dourado e uma bolsa sofisticada.

Presente de Adriane Galisteu para Ticiane PInheiro - Foto: Reprodução / Record

Ticiane Pinheiro sorteou Paloma Tocci e deu uma sandália dourada da Valentino.

Presente de Ticiane Pinheiro para Paloma Tocci - Foto: Reprodução / Record

Paloma Tocci tirou Mariana Godoy e entregou um quadro com uma foto que se chama A Onda Perfeita.

Presente de Paloma Tocci para Mariana Godoy - Foto: Reprodução / Record

Mariana Godoy sorteou Rodrigo Faro e entregou três presentes: uma boia gigante de flamingo, um pingente em formato de microfone e um quadro que representa a esposa dele, Vera Viel.

Presente de Mariana Godoy para Rodrigo Faro - Foto: Reprodução / Record

Rodrigo Faro tirou Carolina Ferraz e a presenteou com um vestido estampado e duas panelas Le Creuset.

Presente de Rodrigo Faro para Carolina Ferraz - Foto: Reprodução / Record

Carolina Ferraz sorteou Ana Hickmann e a presenteou com um conjunto completo de louças para mesa posta.

Presente de Carolina Ferraz para Ana Hickmann - Foto: Reprodução / Record

Celso Zucatelli tirou Rachel Sheherazade e deu três presentes: um arranhador de gato, livros de história e um Sous Vide, que é um utensílio culinário.

Presente de Celso Zucatelli para Rachel Sheherazade - Foto: Reprodução / Record

Rachel Sherezade sorteou Tom Cavalcante e se inspirou na profissão dele para o presente: O Humor. Ela entregou presentes com o tema de Charles Chaplin, como livro, caneca e filmes.

Presente de Rachel Sheherazade para Tom Cavalcante - Foto: Reprodução / Record

Tom Cavalcante tirou Luiz Bacci e fez uma brincadeira na hora do presente. Primeiramente, ele entregou apenas uma nota de 1 dólar. Depois, ele deu um tênis de grife.

Presente de Tom Cavalcante para Luiz Bacci - Foto: Reprodução / Record

Luiz Bacci sorteou Sérgio Aguiar e deu dois presentes: um tênis e uma camisa branca.

Presente de Luiz Bacci para Sérgio Aguiar- Foto: Reprodução / Record

Sérgio Aguiar tirou Renata Alves e deu um maiô, um chapéu e uma saída de praia combinando.

Presente de Sergio Aguiar para Renata Alves - Foto: Reprodução / Record

Renata Alves sorteou a atriz Nathalia Florentino e a presenteou com um quadro e um passeio vip de balão.

Presente de Renata Alves para Nathalia Florentino - Foto: Reprodução / Record

Nathalia Florentino tirou Celso Zucatelli e deu um kit de ciclismo e uma mochila para ele levar o cachorro.

Presente de Nathalia Florentino para Celso Zucatelli - Foto: Reprodução / Record

