Veja os looks dos famosos na gravação do especial de Roberto Carlos

Roberto Carlos grava seu especial de final de ano em estádio de São Paulo e reúne famosos na plateia. Veja os looks das celebridades

O cantor Roberto Carlos reuniu seus fãs e famosos no estádio Allianz Parque, em São Paulo, para a gravação do seu tradicional programa especial de final de ano. Sob o comando do diretor Boninho, o evento contou com uma grande estrutura com telões de Led para encantar a plateia e também os telespectadores que vão assistir à gravação em dezembro.

Neste ano, o programa especial marca 50º show do cantor na Globo. Para a noite especial, o artista convidou alguns ícones da música, como a dupla Chitãozinho e Xororó, Gilberto Gil, Zeca Pagodinho e Wanderléia.

Na plateia do evento, vários famosos marcaram presença para prestigiar o Rei. Entre os convidados estavam: Sonia Abrão, Daiana Garbin e Ana Furtado. Elas usaram looks em tons de branco e azul, que são as cores que marcaram a carreira de Roberto Carlos.

Veja os looks dos famosos na gravação:

Ana Furtado e Boninho - Foto: Brazil News

Sonia Abrão - Foto: Brazil News

Daiana Garbin - Foto: Brazil News

Mara Carvalho e Julio Casares - Foto: Brazil News

Será que Roberto Carlos vai renovar com a Globo?

A presença do cantor Roberto Carlos na programação da Globo nos próximos anos ainda é incerta. O artista, que em 2024 completa 50 anos de colaboração com a emissora, comemorando cinco décadas de apresentações memoráveis que marcaram as noites de Natal dos brasileiros, segue em negociações para renovar seu contrato com a emissora, que atualmente vai até março de 2025.

De acordo com informações da coluna Play, do jornal O Globo, o cantor sempre assinou contratos de longo prazo. No entanto, desta vez, a emissora propôs uma renovação de três anos devido às mudanças nos modelos de contrato do canal. Ele ainda está analisando se vale a pena aceitar, já que recebeu sondagens de outros canais e de duas plataformas de streaming.

Leia também: Roberto Carlos exibe foto rara do casamento da neta Giovanna