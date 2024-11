Roberto Carlos vai renovar com a Globo? Saiba qual é a proposta da emissora

A presença do cantor Roberto Carlos na programação da Globo nos próximos anos ainda é incerta. Saiba qual foi a proposta de renovação da emissora

A presença do cantor Roberto Carlos na programação da Globo nos próximos anos ainda é incerta. O artista, que em 2024 completa 50 anos de colaboração com a emissora, comemorando cinco décadas de apresentações memoráveis que marcaram as noites de Natal dos brasileiros, segue em negociações para renovar seu contrato com a emissora, que atualmente vai até março de 2025.

De acordo com informações da coluna Play, do jornal O Globo, o cantor sempre assinou contratos de longo prazo. No entanto, desta vez, a emissora propôs uma renovação de três anos devido às mudanças nos modelos de contrato do canal. Ele ainda está analisando se vale a pena aceitar, já que recebeu sondagens de outros canais e de duas plataformas de streaming.

Já o especial deste ano será gravado no Allianz Parque, em São Paulo, nesta quarta-feira, 27, e vai revisitar as cinco décadas dos especiais da TV Globo, relembrando vários momentos que marcaram época e viraram tradição de final de ano de muitos telespectadores.

O programa, que vai ao ar em dezembro na TV Globo, conta com a presença de convidados como a dupla Chitãozinho & Xororó, Zeca Pagodinho, Gilberto Gil e Wanderléia. E terá ainda uma participação internacional, a de Andrea Bocelli.

Recentemente, o cantor Roberto Carlos mostrou o seu lado de avô coruja ao mostrar as fotos do casamento de sua neta Giovanna, que é filha de Dudu Braga (1968-2021). Nesta sexta-feira, 18, o artista fez um post no Instagram com imagens de sua neta vestida de noiva e ao lado do marido, Daniel.

Na imagem, Giovanna mostrou o seu vestido de noiva tradicional, com decote quadrado, saia rodada e aplicações de flores na região da cintura. Na segunda foto, a jovem apareceu recebendo um abraço do avô. Veja!

