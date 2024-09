Ticiane Pinheiro se diverte ao patinar no gelo para gravação de TV

Ticiane Pinheiro esbanja alegria ao se divertir durante aula de patinação no gelo com os artistas do Cirque Du Soleil

A apresentadora Ticiane Pinheiro viveu uma experiência diferente nesta semana. Ela teve a oportunidade de ter uma aula de patinação no gelo com os artistas do Cirque Du Soleil, que está em cartaz em São Paulo.

A estrela brasileira colocou os patins e o capacete e aprendeu a dar uma voltinha no gelo com graça e alegria. O momento foi registrado em fotos e também para uma reportagem do programa Hoje Em Dia, da Record TV, no qual ela é uma das apresentadoras.

Momento inesquecível da festa de Rafaella Justus

A apresentadora Ticiane Pinheiro relembrou um momento inesquecível da festa de 15 anos da filha mais velha, Rafaella Justus, que celebrou a nova idade em uma festa de debutante na semana passada. Em um novo post, a esposa de Cesar Tralli falou sobre a emoção de ver sua filha dançando com o avô, Fernando Pinheiro.

"Ainda não superei essa festa... Tantos momentos emocionantes, felizes, de gratidão… Essas fotos da Valsa da Rafa com meu paizinho enchem meu coração de amor. Ver a felicidade e a emoção do meu pai dançando com ela foi lindo demais. Chorei de felicidade nos ensaios e no grande dia. Eu falava sempre para ele: Pai, fortaleça bem suas pernas e cuide da sua saúde porque você precisa estar bem para a festa de XV da Rafa. E esse incentivo fez ele ficar cada vez mais forte", disse ela.

Inclusive, ela citou a surpresa que fez para sua mãe, Helô Pinheiro, que viu o marido dançando com a neta ao som de Garota de Ipanema. "Minha mãezinha ali comigo quase morreu de emoção quando ouviu a música que escolhemos para o papai dançar , que foi “Garota de Ipanema”. Foi linda a surpresa , conseguimos guardar segredo até a festa! Obrigada Deus por tudo isso", completou.