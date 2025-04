Sabrina Petraglia chega aos 42 anos; atriz é mãe de três e vive em país estrangeiro

Dona de diversos papéis marcantes na Globo, Sabrina Petraglia mora em Dubai com o marido e os três filhos, Gael, Maya e Leo, desde 2020

No dia 16 de abril, Sabrina Petragliachega aos 42 anos. Reconhecida nacionalmente por interpretar Shirlei na novela da Globo Haja Coração (2016), a atriz é mãe de três e vive em país estrangeiro desde 2020. Relembre carreira e outros papéis marcantes da intérprete.

Nome marcante da teledramaturgia brasileira

Sabrina Petraglia ficou eternizada como a doce Shirlei em Haja Coração, onde emocionou o público ao lado de Marcos Pitombo (42), formando um dos casais mais carismáticos da trama. Nascida em São Paulo e formada em Comunicação antes de seguir a vocação para a arte, Sabrina iniciou sua trajetória no teatro ainda criança e nunca mais deixou os palcos e as câmeras.

Seu primeiro grande papel na televisão veio no remake de Uma Rosa com Amor (2010), no SBT, e logo ela passou a integrar elencos importantes da Globo. Em Flor do Caribe (2013), interpretou a psicóloga Simone, e em Alto Astral (2014), ganhou destaque como Itália, uma enfermeira que enfrentava o drama de ter sua intimidade exposta na internet. Essa personagem a projetou nacionalmente e consolidou seu espaço entre os nomes promissores da nova geração de atrizes da teledramaturgia.

Maternidade e Dubai

A partir de 2020, Sabrina deu uma guinada importante na vida pessoal: mudou-se com a família para Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, ao lado do marido, o empresário Ramón Velázquez (34). Mãe de Gael (5), Maya (3) e do caçula Leo (3), a atriz conta que a maternidade passou a ocupar um espaço ainda mais central em sua vida. Em suas redes sociais, a atriz costuma compartilhar reflexões emocionadas sobre a criação dos filhos, sempre destacando a importância da empatia, da natureza e da educação afetiva.

No aniversário de três anos do filho mais novo, Leo, Sabrina emocionou seguidores com palavras sinceras. “Agora eu não tenho mais bebês em casa. Tenho crianças. Três pequenos grandes amores. Comemorar o aniversário do Leo me emociona profundamente”, declarou.

Retorno simbólico

Apesar de viver fora do Brasil, Sabrina nunca deixou totalmente os bastidores da televisão. Em 2024, fez seu retorno simbólico aos Estúdios Globo para participar da reta final da novela Família É Tudo, onde interpretou Maya de Osma, em sua quarta colaboração com o autor Daniel Ortiz (53).

Sua volta, mesmo breve, foi recebida com carinho pelos colegas de elenco e espectadores. Sabrina mantém viva a conexão com sua carreira artística, ainda que hoje os holofotes se dividam entre os sets de gravação e as tarefas maternas em Dubai.

Leia também: Ex-marido de Marília Pêra, ator de Vale Tudo morreu após complicações da AIDS