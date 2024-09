Ticiane Pinheiro dá um show ao soltar a voz com ‘Garota de Ipanema’: 'Ainda canta'

Ao relembrar o início da carreira como cantora, Ticiane Pinheiro impressionou com uma performance de ‘Garota de Ipanema’ no ‘Canta Comigo’

Ticiane Pinheiro deu um verdadeiro show ao soltar a voz com o clássico ‘Garota de Ipanema’ durante o programa ‘Canta Comigo’, da Record. Em suas redes sociais, a apresentadora exibiu talento musical e encantou o público ao resgatar o início de sua carreira, que começou ainda na infância, quando ela cantava em programas de televisão.

Através do Instagram, Ticiane compartilhou um vídeo em que aparece soltando a voz com a icônica canção dedicada à sua mãe, Helô Pinheiro, por Tom Jobim. Mesmo após muitos anos longe dos palcos como cantora, a apresentadora mostrou que se preparou bem, cantou de forma afinada e encantou com a bela homenagem.

“O Canta Comigo Teen está na reta final. Domingo passado tive a honra de cantar com esses jurados maravilhosos a música “Garota de Ipanema”, foi incrível”, Ticiane comemorou e recebeu muitos elogios nos comentários: “Perfeita cantando, dançando, falando! Você é tudo de bom”, disse uma seguidora. “E ainda canta? Perfeita”, exaltou outra.

Vale lembrar que no início do ano, Ticiane resgatou uma de suas antigas performances na infância. Filha da eterna ‘Garota de Ipanema’, ela estreou nas telinhas quando ainda era criança soltando a voz: "Para quem não sabe, em 1985 eu era cantora e fui no programa do BOZO cantar a música "Cometa BomBom". Quem também amava o BOZO?”, lembrou.

Além das participações especiais, Ticiane também foi uma das apresentadoras do Balão Mágico em 1986. Ela entrou para a equipe do programa infantil ao lado de Fofão, após a saída de Simony. Em uma recente participação no documentário sobre a atração no Star+, Ticiane revelou que sempre se inspirou na veterana apresentadora.

"Eu queria ser a Simony, então quando as pessoas falavam que eu me parecia [com ela], para mim era a maior felicidade do mundo. Eu lembro que o teste [para o Balão] eu fiz com o Fofão [Orival Pessini]. Ele brincou comigo, eu brinquei, fiquei encantada com aquilo. Acho que nessa brincadeira eu acabei sendo aprovada. Quando eu recebi a notícia, pra mim foi a maior alegria do mundo", declarou.

