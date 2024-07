Tiago Barnabé, a Narcisa, abre o jogo sobre destino na emissora: 'Mais terrível do que nunca'

Em entrevista à CARAS Brasil, Tiago Barnabé, a Narcisa do SBT, dá mais detalhes sobre sua estreia no 'Domingo Legal' e compartilha expectativas

Tiago Barnabé (37) humorista, ator e intérprete da personagem Narcisa no SBT, fez sua estreia na atração Domingo Legal, no último domingo, 21. Após tantos anos no Programa Eliana, ele vive um novo momento de sua carreira. Em entrevista à CARAS Brasil, o artista abre o jogo sobre seu destino dentro da emissora e adianta novidades: "Mais terrível do que nunca".

O humorista confessa que está bastante empolgado com sua estreia no Domingo Legal. Tiago menciona que a ansiedade para essa nova fase de sua carreira é grande, mas reforça sua parceria com a emissora de Silvio Santos (93).

"A expectativa é grande, mesmo o Celso sendo um cara incrível e meu amigo, confesso que as vezes fico sem dormir! Mas estou muito feliz e pronto para entrar em campo e arrasar. É tudo novo, um novo ciclo, vou construir um novo episódio na minha história e tenho certeza que será lindo", declara.

Conhecido por sempre levar humor e alegria para família brasileira, Tiago Barnabé brinca que o público do SBT pode esperar muitas novidades e, claro, a Narcisa estará cheia de energia: "Mais terrível do que nunca. Minha nova produção é incrível, meu novo diretor Gargalaca já era meu amigo, então me sinto muito à vontade para brincar e entregar ao público conteúdos leves e divertidos".

"Sem falar no Celso, que é puro carisma e simpatia, um apresentador que me deixa muito a vontade, inspira e que assim como a Eliana, o Brasil ama. Sinto que sou a cara do domingo e não poderia estar mais animado com a nova trajetória no Domingo Legal", afirma.

SENTIMENTO DE CASA

São anos que Tiago Barnabé está como humorista no SBT. Ele reforça sua parceria com o canal: "O SBT é minha casa, eles são incríveis comigo, uma emissora que me valoriza, me respeita e além disso faz televisão para a família brasileira. Sendo assim, me sinto realmente em casa. Sem falar na Dani Beyruti que tem a minha linguagem, de ser feliz sempre! [...] Ela está sempre me motivando e sendo positiva", finaliza Tiago Barnabé.

