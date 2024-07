Thardelly Lima celebra rara aparição de esposa na Globo: 'Nunca imaginei'

Em entrevista à CARAS Brasil, Thardelly Lima, de No Rancho Fundo, revela que a esposa, Helena, é tímida e comenta surpresa que amada fez na Globo

No ar como Vespertino, de No Rancho Fundo, Thardelly Lima fez uma pequena pausa no estudo dos textos da novela para exaltar a esposa, Helena Longo. Nesta quinta-feira, 18, o artista se emocionou ao ver que a amada superou a timidez e gravou um recado especial, em vídeo, para sua participação no programa Encontro com Patrícia Poeta, da Globo.

"Foi uma surpresa, nunca imaginei. Helena seria a última pessoa a aparecer em vídeo, em rede nacional, em um programa com o alcance que o Encontro tem, falando coisas da nossa intimidade. Eu não esperava", conta Thardelly, que está em sua segunda novela da Globo , em entrevista à CARAS Brasil.

O ator diz que, após receber o depoimento de Debora Bloch, sua companheira de cena, esperava que sua mãe ou irmãs também aparecessem em vídeo —já que tinha certeza que a esposa não toparia aparecer em rede nacional. Quando viu a surpresa, o artista não se conteve e chorou.

"Quando terminou eu liguei para ela e falei: 'Para você superar isso, só dois disso. É a maior prova de amor, o maior presente que você já me deu'. Ela me disse que foi uma luta, que ela ainda tentou jogar para outra pessoa", acrescenta ele, que ainda diz que a amada tentou oferecer a sogra.

Thardelly diz que a esposa mantém seu perfil fechado nas redes sociais, e não gosta nem de gravar seu próprio trabalho. Formada em Educação Física, Helena é ex-atleta e já treinou o time da equipe infantil de nado sincronizado do Flamengo.

O artista é bastante ativo nas redes sociais, e explica que ela costuma ajudar nos bastidores das produções, trazendo ideias e até mesmo fazendo vozes, com a condição de não aparecer nos registros. "Aparecer? Nunca! Ela é muito tímida, não gosta mesmo."

Ele diz que, recentemente, precisou convencê-la a fazer um vídeo para cumprir um acordo de publicidade. "Fizemos um [vídeo] para pagar uma publi de uma cama que a gente ganhou. Mas, olhe, foi uma luta! Foi o dia inteiro para gravar esse vídeo [risos]. Não é uma coisa em paz, se divertindo. É um dia de luta, de stress. É um drama, tem que prometer alguma coisa, só para ver se ela topa."

Já Thardelly lida bem com as redes sociais e exposição para seu trabalho, e está inserido no meio desde o Orkut, rede social que foi desativada oficialmente em setembro de 2014. "Eu já fazia teatro há 25 anos e sou dessa geração que pegou Orkut, Facebook, Instagram. Fui tentando me encaixar na medida do possível nas redes sociais", completa ele, que ainda assegura: "Tem dado certo até hoje."

