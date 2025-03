Tata Werneck desabafa após ver fake news: 'Nunca aconteceu'

Em suas redes sociais, Tata Werneck fez um desabafo ao ver uma fake news envolvendo o seu nome e o do seu programa Lady Night

Nesta quinta-feira, 27, Tata Werneck compartilhou um vídeo em suas redes sociais e fez um desabafo sobre uma fake news.

A notícia falsa dizia que a apresentadora havia se encontrado com Michelle Bolsonaro durante uma exibição do programa Lady Night, exibido pela Multishow.

"Pessoal, está viralizando um vídeo que é uma fake news, uma mentira absurda, onde eu encontrei a Michelle Bolsonaro no meu programa e a destratei. Isso nunca aconteceu, ela nunca foi ao meu programa, eu nunca a vi pessoalmente. As pessoas estão acreditando nisso, isso nunca aconteceu", começou ela.

Em seguida, a famosa pediu ajuda dos fãs para denunciar o tal vídeo. "A gente realmente tem que ter esse cuidado, ainda mais agora quando as coisas são feitas de uma maneira muito perfeita e essa não foi, foi tosca e mesmo assim estão acreditando. A gente tem que averiguar as informações porque isso é uma mentira. Vou colocar o link aqui, se vocês puderem denunciar e falar que isso nunca aconteceu. Essa história é absurda. Eu fico preocupada porque as pessoas acreditam em coisas que não tem como acreditar. Basta pesquisar todos os programas que eu fiz, nunca existiu isso", concluiu.

Retorno para a academia

Em suas redes sociais, Tata Werneck sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 56 milhões de seguidores.

Na quarta-feira, 26, a apresentadora postou uma foto em que aparece com a camiseta levantada e contou que retornou para a academia.

A famosa ainda revelou que está ansiosa para ver a evolução do seu corpo. "Voltei a malhar. Em duas semanas posto para mostrar a evolução. 'Ah, mas ninguém pediu', mas serão obrigados a acompanhar mesmo assim por muitos motivos que ainda não bolei", brincou ela.

A artista ainda afirmou que deseja inspirar mais pessoas a fazerem exercícios físicos pelo bem estar físico e mental.

