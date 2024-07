Affair de ex-BBB Davi rompe o silêncio sobre polêmica: 'Não queria'

Musa do Boi Garantido, Tamires Assis se pronunciou pela primeira após o ex-BBB Davi cancelar às pressas o encontro do casal

A dançarina Tamires Assis se viu envolvida em uma polêmica após revelar publicamente que Davi Brito, campeão do BBB 24, havia cancelado o encontro do casal. A musa do Boi Garantido, que já estava embarcando para Salvador, na Bahia, precisou interromper a viagem às pressas durante a noite de terça-feira, 16.

Na ocasião, Tamires informou que o ex-BBB estava doente e, por isso, decidiu adiar a visita da manauara em sua casa. A justificativa de Davi, no entanto, passou a ser questionada por internautas, que duvidaram da veracidade das informações.

Isso porque, depois de publicar uma foto mostrando um termômetro, o público apontou um possível fingimento do jovem, alegando que Davi teria usado uma imagem falsa da internet, disponível em um banco de imagens. Agora, a dançarina rompeu o silêncio e decidiu se pronunciar pela primeira vez sobre o ocorrido.

Em entrevista ao site 'Gshow', a affair de Davi Brito lamentou que os planos de passar os próximos dias na companhia do ex-brother tenham mudado de última hora. De acordo com a manauara, o jovem foi quem cancelou o encontro.

"Ele realmente cancelou, eu achei que pudesse ir da mesma forma, até dei a ideia de cuidar dele até ele se recuperar, mas ele falou que não queria me receber daquela forma, que estava doente e não queria me receber mais", explicou Tamires Assis.

Em seguida, a musa do Boi Garantido esclareceu que, apesar de terem se conhecido durante o Festival de Parintins, os dois não haviam tido qualquer tipo de relação física. A ideia de sua viagem a Salvador seria justamente para que eles pudessem se conhecer melhor. No entanto, após a polêmica, Tamires confessou não saber se seguirá com o romance.

"A minha ideia era que a gente tivesse um momento só nosso. Tínhamos planejado passar três dias em Salvador, e, depois, seguiríamos para Chapada Diamantina, pra ficarmos só nós dois. Depois disso tudo, não tenho ideia, mas, na minha cabeça, não tem compatibilidade, não vejo mais um casal entre a gente, não consigo confiar. Não sei se pode continuar uma amizade, não sei", concluiu.

A primeira publicação após Davi cancelar encontro

O nome de Davi Brito ficou entre os assuntos mais comentados da web durante a noite de terça-feira, 16, após o ex-BBB cancelar o encontro com a dançarina Tamires Assis. A manauara estava a caminho de Salvador, na Bahia, quando foi surpreendida com o pedido do jovem para não embarcar.

Através das redes sociais, Tamires, que conheceu Davi durante o Festival Folclórico de Parintins, explicou que o campeão do reality show da TV Globo estava doente e, por isso, preferiu adiar a visita dela. Internautas, no entanto, afirmam que o baiano usou uma foto falsa para justificar o cancelamento.

Após a repercussão do assunto durante a madrugada desta quarta-feira, 17, Tamires apareceu em seu Instagram oficial nesta manhã para deixar uma mensagem aos seguidores. Em seus stories, a dançarina publicou uma nova foto, ainda no aeroporto, agradecendo o carinho do público.

"Gratidão pelas mensagens de carinho, Deus abençoe vocês", escreveu Tamires Assis. Vale lembrar que, até o momento, Davi Brito não se pronunciou publicamente a respeito do assunto.