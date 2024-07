Sonia Abrão exibe foto inédita com seu ex-marido. Saiba quem é!

A apresentadora Sonia Abrão surpreende ao posar ao lado do seu ex-marido em foto com o neto deles. Veja a foto em família

A apresentadora Sonia Abrão surpreendeu ao reaparecer ao lado do ex-marido, o empresário Jorge Damião. A nova foto foi compartilhada por ela no último final de semana, quando os dois se encontraram durante uma visita ao neto, Filippo.

Na imagem, Sonia e Jorge apareceram sorridentes enquanto a comunicadora segurava o bebê. “Dia dos avós: Filippo com vovô Jorge Damião e vovó Sonia! Amor que não se mede”, disse ela na legenda.

Vale lembrar que Sonia e Jorge foram casados entre os anos de 1988 e 2015 e tiveram um único filho, Jorge Fernando Abrão Damião, que nasceu em 1992. Hoje em dia, o filho deles é casado com a jornalista Isabella Morais Garcia, com quem oficializou a união em 2022.

Mesversário do neto de Sonia Abrão

A apresentadora Sonia Abrão explodiu o fofurômetro das redes sociais neste domingo, 21, ao mostrar novas fotos de sua família. Desta vez, ela apareceu com o neto, Filippo, no colo durante a comemoração dos três meses de vida do bebê.

Na imagem, a vovó mostrou que o mêsversario foi comemorado com o tema das Olimpíadas de 2024. Inclusive, o bebê usou um look de judô para festinha.

"3º Mêsversário do Pippo! E como está perto das Olimpíadas, a mamãe @bellamorais teve uma ótima sacada: fazer a festinha com o tema “Olimpippo”! O resultado é esse: um bolo lindo e família reunida!", disse ela na legenda.