Sonia Abrão encanta ao mostrar fotos com o neto, Filippo

A apresentadora Sonia Abrão se derrete ao compartilhar as fotos do mêsversario do neto, Filippo, nas redes sociais. Veja o álbum

A apresentadora Sonia Abrão explodiu o fofurômetro das redes sociais neste domingo, 21, ao mostrar novas fotos de sua família. Desta vez, ela apareceu com o neto, Filippo, no colo durante a comemoração dos três meses de vida do bebê.

Na imagem, a vovó mostrou que o mêsversario foi comemorado com o tema das Olimpíadas de 2024. Inclusive, o bebê usou um look de judô para festinha.

"3º Mêsversário do Pippo! E como está perto das Olimpíadas, a mamãe @bellamorais teve uma ótima sacada: fazer a festinha com o tema “Olimpippo”! O resultado é esse: um bolo lindo e família reunida!", disse ela na legenda.

Filippo é filho de Bella Morais e Jorge Aragão, que é o filho único de Sonia.

