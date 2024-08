Silvio Santos: as últimas fotos do apresentador que foram exibidas na internet

No dia da morte do apresentador Silvio Santos, relembre as fotos mais recentes dele ao lado de sua família e em sua intimidade

O apresentador Silvio Santosfaleceu aos 93 anos de idade na manhã deste sábado, 17, em um hospital de São Paulo. Em seus últimos anos de vida, ele já estava longe da TV. Ele se afastou do comando do Programa Silvio Santos, no SBT, há cerca de dois anos e entregou a atração para sua filha Patricia Abravanel. Com isso, as aparições dele em público ficaram ainda mais raras.

Nos últimos meses, as filhas e amigos mostraram momentos raros dele em família e cuidando de seus cabelos no salão de beleza. As últimas fotos dele compartilhadas na internet são de momentos descontraídos. Inclusive, ele apareceu até de pijama, que era sua marca registrada quando estava fora da TV.

As filhas dele mostravam o pai em momentos na mansão dele com seus entes queridos. Confira abaixo:

View this post on Instagram A post shared by Patricia Abravanel (@patriciaabravanel)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jassa Santos (@jassajj)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Patricia Abravanel (@patriciaabravanel)

Além disso, ele chegou a ser visto pintando o cabelo no salão de beleza de seu grande amigo e cabeleireiro Jassa, que cuidava do visual dele há décadas. Confira as fotos:

Antes e depois do visual de Silvio Santos - Fotos: Reprodução / X e Instagram

Ensinando o Jassa para cortar e pentear o cabelo do mito Silvio Santos, muito lúcido, humilde e até me deu conselhos de como vencer meus momentos de como vencer minha já crõnica depressão. pic.twitter.com/D5Dx98Peiz — Milton Neves (@Miltonneves) February 1, 2024

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jassa Santos (@jassajj)

O anúncio da morte de Silvio Santos

A morte de Silvio Santos foi confirmada pelo SBT na manhã deste sábado, 17, por meio de uma nota oficial.

"Hoje o céu está alegre com a chegada do nosso amado Silvio Santos. Ele viveu 93 anos para levar felicidade e amor a todos os brasileiros. A família é muito grata ao Brasil pelos mais de 65 anos de convivência com muita alegria. Para nós, o Senor Abravanel é ainda mais especial e somos muito felizes pelo presente que Deus nos deu e por todos os momentos maravilhosos que tivemos juntos. Aquele sorriso largo e voz tão familiar será para sempre lembrada com muita gratidão. Descansa em Paz que você sempre será eterno em nossos corações", informaram.