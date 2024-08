Silvio Santos opinou sobre mudanças em seu programa: 'Não reparei'

Silvio Santos se afastou do comando de sua atração em 2022; relembre qual a opinião do apresentador sobre rumo do programa

Uma marca registrada de Silvio Santos (1930-2024) era sua atração dominical, Programa Silvio Santos, onde ficou por muitos anos responsável por levar alegria para seus telespectadores. Com o tempo, o apresentador se afastou do programa e passou o comando para Patrícia Abravanel (46), ele avaliou o desempenho da filha e opinou sobre mudanças: "Não reparei".

Em 2022, durante conversa com o repórter Roger Turchetti, Silvio Santos explicou sobre seu afastamento da televisão e abriu o jogo sobre o rumo de seu programa dominical. Ele foi questionado sobre o que achou das mudanças na atração, já que agora tem homens no balé, e ele respondeu: “Não reparei, mas se os rapazes forem bonitos eu vou gostar. Eu não tenho nenhum preconceito”.

Por sua vez, Patricia Abravanel contou sobre as novidades que levou ao programa. “Alguns quadros estão voltando, como o Além de um Minuto, mas estão com uma roupagem nova. É a mesma coisa, só que diferente, né. Mudou uma coisinha aqui, outra ali, até porque meu pai é muito único e tem coisa que só funciona com ele. Teve que adequar ao meu jeitinho assim”, disse ela.

'BEIJADO POR DEUS'

Essa afirmação foi feita por Silvio Santos ao relembrar que muitas pessoas o consideravam 'um homem de sorte', o apresentador sempre discordou desse tipo de comentário e refutou durante seu programa dominical no SBT.

"Engraçado, tem gente que tem sorte. As pessoas às vezes me dizem: 'Silvio Santos, você tem sorte, você foi abençoado por Deus!'. Não fui abençoado por Deus, eu fui beijado e abraçado", disse o dono do SBT em seu programa. Confira relato completo.

LUTO!

O apresentador Silvio Santos faleceu no último sábado, 17. A notícia foi dada pelo SBT no X, antigo Twitter. O dono do SBT estava internado em São Paulo desde o primeiro dia de agosto. Em julho, o comunicador também foi levado ao hospital para o tratamento de um quadro de H1N1 e chegou a receber alta hospitalar. Porém, no início deste mês, ele retornou ao centro médico para mais exames e ficou internado.

Empresário, comunicador e ícone da TV brasileira, Silvio Santos nasceu com o nome de batismo Senor Abravanel, em 12 de dezembro de 1930, no bairro da Lapa, no Rio de Janeiro. Seus pais, Alberto e Rebeca, eram imigrantes de origem judia, e ele foi o mais velho de cinco irmãos.

