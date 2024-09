Silvia Abravanel o abre coração sobre volta ao SBT sem Silvio Santos: 'Criança desprotegida'

Em entrevista à CARAS Brasil, Silvia Abravanel reforça missão de continuar legado de Silvio Santos com suas irmãs e conta projetos do Sábado Animado

"Um misto de sentimentos, aquele nó gigante na garganta, coração minúsculo, parecendo uma criança desprotegida". É assim que Silvia Abravanel (53) define o momento da volta ao SBT após a morte de seu pai, Silvio Santos (1930-2024). No comando do Sábado Animado, ela se emocionou durante a primeira gravação após a partida do comunicador e, agora, garante que continuará seu legado.

Em entrevista à CARAS Brasil, Silvia conta que, apesar de ter sido um dos dias mais difíceis de sua vida, o momento também demonstrou a certeza de que, junto às irmãs, Cintia (61), Daniela (48), Patrícia (46), Rebeca (43) e Renata (39), seguirá fazendo televisão e encantando brasileiros da forma que Silvio Santos as ensinou .

"Aprendi a trabalhar e amar televisão com meu pai, com quem trabalhei por 27 anos na TV, sendo 37 anos de Grupo Silvio Santos. A perda de um pai, uma mãe, sempre deixará saudade, mas [encontrarei] uma maneira de seguir em frente vivendo um dia de cada vez. Quero dar continuidade no que eu tenho como um grato presente de vida dado pelo meu mestre: meu trabalho a frente do Sábado Animado."

A apresentadora diz que, desde a morte do pai, em 17 de agosto, tem recebido um imenso carinho do público e fãs. "Tem sido um presente de Deus, principalmente pelo carinho que recebo de cada fã do meu pai, em forma de abraço, palavras de amor, palavras de gratidão que me dão conforto e de uma certa forma abrandam meu coração. Fico feliz e grata por ver o que meu pai significava para cada um desse Brasil nos lares que ele entrou por tantos anos."

Quanto às manhãs com o Sábado Animado, Silvia assegura que pretende trazer novidades para o mês de outubro. "Já estávamos nos programando e assim será feito e graças a Deus. Seguiremos firmes com nossas brincadeiras lúdicas, nossos prêmios e muitos desenhos", completa.

CONFIRA FOTOS DO SÁBADO ANIMADO, PROGRAMA COMANDADO POR SILVIA ABRAVANEL NO SBT: