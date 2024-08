Saiba qual foi a audiência do Programa Silvio Santos após a morte do apresentador

A primeira edição do Programa Silvio Santos após a morte do apresentador bateu recorde de audiência. Saiba qual foi

A primeira edição do Programa Silvio Santos, do SBT, após a morte do apresentador Silvio Santos foi ao ar no último domingo, 25. Nesta segunda-feira, 26, a emissora divulgou o resultado de audiência da atração e confirmou que o programa bateu recorde.

Segundo o SBT, o programa, sob o comando de Patricia Abravanel, ficou em segundo lugar na Grande São Paulo. Das 19h à 0h03, a atração marcou 7,9 pontos de média, 13,5% de share e 9,3 pontos de pico.

A edição que foi ao ar já estava gravada antes da morte de Silvio Santos no dia 17 de agosto.

Retorno de Patricia Abravanel às gravações

A equipe de comunicação do SBT divulgou um comunicado oficial para falar sobre os rumores envolvendo o retorno de Patricia Abravanel ao trabalho. Mais cedo, uma colunista apontou que ela já retomaria as gravações no SBT na semana passada, poucos dias após a morte do pai, Silvio Santos (1930-2024). Porém, a emissora negou.

A assessoria de imprensa da emissora informou que Patricia Abravanel deve revelar uma nova gravação do Programa Silvio Santos apenas no dia 29 de agosto. Isso porque o programa já possui uma edição inédita e gravada, que foi feita antes da morte do dono do SBT.

"Patricia Abravanel não retornará às gravações nesta quinta-feira (22), ao contrário do que tem sido divulgado pela imprensa. A apresentadora deve voltar aos estúdios apenas no dia 29 de agosto. O "Programa Silvio Santos com Patricia Abravanel" que irá ao ar neste domingo, 25 de agosto, será inédito e abordará os 43 anos do SBT. A gravação foi realizada antes do falecimento do comunicador Silvio Santos. Rebeca e Silvia Abravanel também gravaram episódios inéditos dos seus respectivos programas antes do ocorrido", informaram.