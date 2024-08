SBT desmente data de retorno de Patricia Abravanel ao trabalho

Após rumores, SBT emite comunicado oficial sobre quando Patricia Abravanel voltará ao trabalho depois da morte do pai, Silvio Santos

A equipe de comunicação do SBT divulgou um comunicado oficial na tarde desta terça-feira, 20, para falar sobre os rumores envolvendo o retorno de Patricia Abravanel ao trabalho. Mais cedo, uma colunista apontou que ela já retomaria as gravações no SBT nesta semana, poucos dias após a morte do pai, Silvio Santos (1930-2024). Porém, a emissora negou.

A assessoria de imprensa da emissora informou que Patricia Abravanel deve revelar uma nova gravação do Programa Silvio Santos apenas no dia 29 de agosto. Isso porque o programa já possui uma edição inédita e gravada, que foi feita antes da morte do dono do SBT.

"Patricia Abravanel não retornará às gravações nesta quinta-feira (22), ao contrário do que tem sido divulgado pela imprensa. A apresentadora deve voltar aos estúdios apenas no dia 29 de agosto. O "Programa Silvio Santos com Patricia Abravanel" que irá ao ar neste domingo, 25 de agosto, será inédito e abordará os 43 anos do SBT. A gravação foi realizada antes do falecimento do comunicador Silvio Santos. Rebeca e Silvia Abravanel também gravaram episódios inéditos dos seus respectivos programas antes do ocorrido", informaram.

Filhas de Silvio Santos falaram sobre o futuro do SBT

No domingo, 18, as filhas de Silvio Santos publicaram um comunicado em agradecimento pelo apoio do público após a partida do fundador do SBT. Além de agradecerem o carinho, elas compartilharam que já têm planos para o futuro da emissora. Sem mudanças drásticas, reafirmaram seu compromisso em continuar o legado deixado por seu pai.

“Caríssimas autoridades, empresários, clientes, colegas de mídia, entidades e querido público brasileiro. Queremos agradecer pelo carinho, pelo respeito e por todas as homenagens que foram feitas ao nosso pai. Esperamos que ele esteja vendo e recebendo todo esse amor. Ele sabia que era querido, mas não tinha ideia de quanto. Vamos nos esforçar e trabalhar para levar a vocês alegria, informação e entretenimento do mesmo jeito que ele levava”, informaram.

Na sequência, a família agradeceu novamente e reafirmou seu compromisso: “Que a essência dele permaneça no SBT e que o SBT continue sendo feito por e para os brasileiros. Da mesma forma com que ele amava vocês, nós também os amamos. Nos sentimos abraçadas por milhares e milhares. Queremos aqui mandar o nosso abraço, ratificando nossos laços de gratidão com cada um de vocês. Muito, muito obrigada”, completaram o comunicado.