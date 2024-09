Saiba como será a volta de Regina Casé ao humor da TV Globo

Com retorno de Regina Casé à comédia da TV Globo, confira todos os detalhes de 'Tô Nessa', novo seriado protagonizado pela atriz

Nesta terça-feira, 24, a TV Globo revelou as primeiras fotos e informações sobre o seriado Tô Nessa, que marca a volta de Regina Casé aos programas de comédia da emissora. Na trama, a atriz, que recentemente deu vida à vilã Zoé em Todas as Flores (2023), agora assumirá o papel da protagonista Mirinda. Como chefe de uma família composta exclusivamente por mulheres, ela vai abordar com humor um tema que ainda assusta muitos brasileiros: dívidas e boletos.

A produção é assinada por Jorge Furtado, conhecido por trabalhos como A Mulher Invisível (2011), Doce de Mãe (2014) e Mister Brau (2015). O episódio de estreia vai ao ar no dia 13 de outubro, logo após o Fantástico, no mesmo horário em que Sai de Baixo (1996-2002) era exibido.

"Sabemos que muitas avós e mães brasileiras precisam matar um leão por dia para conseguir pagar as contas. Vamos mostrar a criatividade, inteligência, energia, coragem e a força dessa família que representamos", compartilhou Regina no realease divulgado pela Globo.

Em Tô Nessa, Mirinda se desdobra em vários empregos para não apenas sustentar a família, mas também tentar sair das dificuldades financeiras. Ela atua como babá de cães, promotora de eventos e até assume o cargo de CEO de uma financeira de empréstimos, a CrediMirinda.

"A Mirinda muda de profissão a cada episódio, ela vive a urgência de se reinventar com uma ideia que considera genial", completou a veterana.

Mirinda tem uma filha mais velha, a Mari (Luana Martau), que é mãe de Belinha (Heleninha Repertório), uma menina esperta de 10 anos que faz cursos para se especializar em diversos assuntos com o objetivo de conseguir uma vaga no mercado de trabalho.

Já Ina (Heslaine Vieira) é a filha do meio, que se dedica à carreira de influenciadora digital, lançando tendências e acompanhando o universo pop. A caçula se chama Nana (Valentina Bandeira), uma investidora de criptomoedas, fã de games e de cultura japonesa.

