A atriz Regina Casé postou várias fotos ao lado do marido, Estêvāo Ciavatta, e prestou uma bela homenagem para comemorar o seu aniversário

Regina Casé usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para seu marido, Estêvāo Ciavatta, que completou mais um ano de vida nesta sexta-feira, 9.

Em seu perfil oficial no Instagram, a atriz e apresentadora compartilhou uma sequência de cliques em que aparece toda sorridente, curtindo a vida ao lado do amado e escreveu uma linda declaração para ele.

"Hoje é dia do Yoyô de Yayá! Meu amor, meu leão, meu fogo e paixão. Eu lhe desejo as águas mais límpidas, a sombra das mais frondosas árvores, os sambas mais cadenciados, as florestas mais vivas… Feliz aniversário @eciavatta", desejou Casé na legenda da publicação.

Vale lembrar que Regina e Estêvāo estão casados há 24 anos. Em outubro do ano passado, a atriz celebrou a data. "Yoyô e Yayá! Sim! Esses somos nós 24 anos atrás! Numa manhã de 30 de outubro de 1999 na Igreja de N S da Glória do Outeiro dissemos um sagrado SIM! De lá pra cá, já descemos aos mais profundos vales do medo e subimos as mais altas montanhas da felicidade…", disse a atriz em um trecho da publicação.

Confira:

Regina Casé abre álbum de fotos raras com o neto

A apresentadora e atriz Regina Casé usou as redes sociais para compartilhar uma sequência de registros encantadores ao lado do neto, Brás, de 7 aninhos. O pequeno é fruto de Benedita Zerbini, primogênita da artista, com o fotógrafo João Pedro Januário.

A atriz aproveitou o Dia dos Avós, celebrado no dia 26 de julho, para realizar uma linda homenagem ao netinho. Em seu Instagram oficial, ela mostrou imagens especiais onde aparece abraçada com o menino em diversos momentos especiais em família.

"Hoje é dia da avó! Dia da vovó Yayá! Mostrar o mundo pro seu neto é a coisa mais incrível que existe! Que amor é esse gente!? Dia de Sant’Ana vó do Menino Jesus e eu agradeço muito a ela a graça e a benção que é ter um neto tão maravilhoso como o meu Brás! Parabéns pra todos os avós! Quem aí como eu ama, adora ensinar, dar risada, cuidar… Quem aí ama ser avó?", escreveu na legenda. Confira!